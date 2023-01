Clai, Caliendo: "Abbiamo fatto un buon lavoro"

Sabato scorso si è chiuso il girone d’andata, la Clai è stata battuta sul campo dell’Altino.

La squadra imolese tornerà in campo solamente il 4 di febbraio sul campo della Trevi Perugia. Le imolesi hanno concluso la prima fase del girone con 21 punti: "Siamo una squadra completamente nuova come costruzione – commenta coach Caliendo –, quindi abbiamo fatto un buon lavoro e ottenuto dei buoni risultati, soprattutto nella prima parte di stagione. Poi, siamo stati più altalenanti, e questo ci dice che dobbiamo intensificare il nostro lavoro per dare continuità. L’obiettivo era quello di fare un campionato di alta classifica. Ci stiamo provando e ce la metteremo tutta anche da febbraio in poi".

Nel ritorno le imolesi proveranno a scalare qualche posizione, il terzo posto è a sole due lunghezze, il quarto a un punto; mentre stanno andando in fuga Altino (28) e Volley Team Bologna (31).

Le prossime settimane serviranno per allenarsi e migliorare proprio come dice coach Caliendo.

a. m.