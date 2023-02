Clai pronta per il derby per blindare il terzo posto

di Antonio Montefusco

La Clai con il terzo posto in tasca questo pomeriggio (ore 18) giocherà in casa con l’Angelini Cesena. Un derby per puntare sempre più in alto mantenendo quel terzo gradino del podio alle spalle di Vtb Bologna e Altino, la prima e seconda ormai hanno preso il largo ma resta ottimo il torneo fatto fin qui dalle ragazze imolesi. I sogni di gloria passano gioco forza anche dall’incontro che si gioca stasera alla palestra Volta, il derby con Cesena sfugge da ogni pronostico, ma vincerlo significherebbe candidarsi davvero per la terza piazza; la Clai ha tutte le carte in regola per fare tre punti liquidando le avversarie: "Siamo una squadra che deve guardare al proprio campo – chiosa il coach Nello Caliendo (foto) – e dovremo farlo in tutte le carte in cui andremo in campo durante questa stagione". La prova della Clai ottenuta nello scorso turno è stata convincente: "La vittoria di sabato è stata un’affermazione di gruppo l’aspetto positivo è stato proprio la voglia della squadra di fare risultato. C’è stato un ottimo approccio ad ogni set, e questo ci ha permesso di acquisire quel vantaggio che ci ha concesso il lusso di fare qualche errore". Il tecnico va ad analizzare altri aspetti del momento che stanno attraversando le sue giocatrici: "Dal punto di vista tecnico siamo stati un po’ fallosi. Sono state fatte alcune scelte non proprio azzeccate, e questo ha comportato qualche errore di troppo. Su questi aspetti dobbiamo lavorare e cercare di correggere il tiro. Corridonia è un campo ostico e non è mai semplice riuscire a imporsi fuori casa. Ora veniamo da queste due vittorie esterne che ci danno punti e morale. L’input è però quello che dobbiamo continuare a guardare nel nostro campo e continuare a lavorare per avvicinarci ad un livello superiore di gioco".