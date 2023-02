Clai, stasera a Corridonia c’è un pezzo di playoff

Non tutte le partite sono uguali anche se mettono in palio i tre punti, quella che la Clai giocherà stasera a Corridonia vale un pezzetto di play off. Le due squadre sono appaiate a quota 24 in graduatoria, chi vince stasera si lancia all’inseguimento del terzo posto distante solamente un punto. La Clai ha le carte in regola per fare l’impresa dando una piccola spallata al campionato, le ragazze di Nello Caliendo ci proveranno.

Serie B 1 girone D: Volley Team Bologna-Mosaico Ravenna, Clementina-Zerosystem Modena, Angelini Cesena-Volley Modena, Altino-Pieralisi Jesi, Trevi Perugia-Vezzali Campagnola Emilia, riposa Forlì.