Clai, un sigillo che vale doppio Sabato Cesena

CORRIDONIA

0

CLAI

3

(20-25; 21-25; 16-25)

CORRIDONIA: Gobbi 14, Salvatori 2, Zannini, Mercanti, Paparelli 1, Patrassi, Grilli 9, Partenio 1, Romani, Giorgi, Rita 3, Borsella, Gatta 3. All. Messi.

CLAI IMOLA: Telarini, Arcangeli, Cavalli 3, Tasholli, Cammisa 7, Folli, Migliorini 7, Mastrilli, Curti, Ndiaye, Missiroli 13, Moretto 11, Rizzo 15. All. Caliendo.

Quella ottenuta dalla Clai Imola è una vittoria che vale doppio, le ragazze di Nello Caliendo in primis si sono presi i tre punti, in seconda battuta, grazie ai risultati concomitanti, è arrivato il terzo posto in classifica in solitudine. Le biancoblù ora sono alle spalle di Volley Team Bologna (40), Altino (37), Clai (27), Mosaico Ravenna (25).

A Corridonia le imolesi hanno giocato una gara perentoria senza lasciare scampo alle avversarie, i primi due set sono stati abbastanza equilibrati, nell’ultimo invece Imola ha vinto in maniera decisamente più agevole facendo cadere per terra solamente 16 punti. Sabato la Clai giocherà fra le mura amiche con l’Angelini Cesena.

a. m.