Coach Dalmonte dà la carica: "La Fortitudo deve crescere"

La Fortitudo prova a invertire la rotta. Reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 uscite tra campionato e seconda fase, la formazione di Luca Dalmonte prova a "svoltare" affrontando, questa sera alle 20.30 al PalaDozza, l’Urania Milano. Confronto dal poco, per non dire nullo significato di classifica, visto che la Fortitudo in lotta al massimo per il quinto posto nel girone Blu, ma importante per cercare di dare, finalmente, una svolta alla stagione dei biancoblù. Testa e concentrazione sono ovviamente proiettate tutte per i playoff ma intanto c’è da onorare il campo, l’avversaria e una tifoseria che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ai colori biancoblù. "Ripartiamo dalla sirena di Piacenza – sottolinea coach Dalmonte – siamo consapevoli di dover giocare in modo differente rispetto a quanto fatto con l’Assigeco. Pensiamo a Milano anche se l’obiettivo è quello dei playoff. Impegno da giocare al meglio anche perché giochiamo al PalaDozza dove siamo reduci da una sconfitta (Torino, ndr)". Una Fortitudo che conti alla mano dovrà fare a meno di Saliou Niang, rischia seriamente di rinunciare a Valerio Cucci, ma recupera, anche se ovviamente non al meglio della condizione, Matteo Fantinelli e Alessandro Panni.

"Quando parlo d’infortuni lo faccio solo per spiegare le problematiche che possiamo avere durante l’allenamento, non per la partita quando si scende in campo cinque contro cinque, e con le rotazioni che abbiamo a disposizione, bisogna mettersi tutto alle spalle. Milano? Ha un ottimo quintetto e qualche cambio di livello, con talento nelle guardie e molta consistenza in altri ruoli". Quella che va in campo questa sera è una squadra che guarda al presente, programma il futuro, ma non vuole ancora pensare a quella che potrebbe, conti fatti Cento o Pistoia, l’avversario che potrebbe trovarsi di fronte quando arriveranno i playoff. "Pensarci adesso è assolutamente prematuro, non rientra nelle mie abitudini".

L’immediato come detto si chiama Urania Milano, formazione nella quale milita l’ex Matteo Montano, e già domenica Torino, nella prima giornata di ritorno del girone Blu.

Classifica alla mano come detto la Fortitudo non può pensare attualmente di poter andare oltre il quinto posto in questa seconda fase, con l’obiettivo dei primi due posti ormai già tramontato.

Le prossime quattro sfide di questa fase ad orologio serviranno così a poco per la Fortitudo che se non altro avrà l’opportunità di migliorare la condizione fisica dei proprie elementi, cercare di trovare entusiasmo e fiducia e presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai playoff. Arbitri – Direzione di gara di Fortitudo-Urania Milano è affidata al trio composto da Salustri, D’Amato e Mottola. Radio & Tv - Diretta della sfida in streaming su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno.

Filippo Mazzoni