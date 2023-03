Coach Grandi assolve i suoi ragazzi "Grande cuore, ripartiamo da qui"

Soddisfatto della prova contro la corazzata faentina, coach Federico Grandi applaude i suoi uomini.

"Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno giocato una partita di grande cuore e carattere – dice –, hanno lottato su ogni rimbalzo e siamo stati in partita per tutti i 40’ tenendo una squadra come Faenza a 67 punti. La grinta e l’atteggiamento in campo è stata fantastico e abbiamo portato Faenza al finale punto a punto, dove volevamo, e lì la gara si è decisa per episodi. Alcuni ci hanno girato contro ma se parliamo di episodi contro Faenza, a cui faccio i complimenti, allora vuol dire aver fatto una gara di grande spessore. I due punti sarebbero stati preziosissimi per noi, ma mi porto a casa una prestazione molto solida: tutti quelli che sono scesi in campo hanno avuto l’atteggiamento giusto, da cui ripartite e costruire il nostro futuro". Non manca una nota sulla coppia arbitrale, spesso in difficoltà nel gestire la gara.

"Faenza ha vinto meritatamente – dice Grandi –; poi se devo commentare gli arbitri, dico che non erano all’altezza e in un derby tra due squadre aggressive e in questa cornice di pubblico forse serviva una coppia con maggior personalità. Visto che parliamo di episodi, alcuni ci hanno girato contro".

Auspicando buone notizie su Corcelli, che nei prossimi giorni si sottoporrà a una risonanza per verificare la condizione del ginocchio, Grandi ha visto debuttare Cusenza.

"Ci ha dato energia e una grossa mano contro la loro enorme fisicità – chiude –, ma è ancora un po’ indietro nei meccanismi di gioco e dovremo inserirlo al meglio a livello offensivo. Giocare con lui, Trentin e Ranuzzi può essere vantaggioso se riescono a trovare gli spazi, ma si deve lavorare e lo faremo in questa pausa".

Domenica il campionato si ferma per le finali di Coppa e l’Andrea Costa tornerà in campo tra due domeniche con Piacenza.

l. m.