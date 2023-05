Coach Grandi ci crede "Serve una gara tosta"

di Luca Monduzzi

Gli ultimi quaranta minuti e poi anche per l’Andrea Costa si entrerà nel clima degli spareggi che varranno l’intera stagione. Oggi pomeriggio alle 18 i biancorossi scenderanno in campo a Empoli nell’ultima fatica stagionale, con l’obiettivo di portare a casa una vittoria che può tenere viva la speranza di entrare tra le prime otto e guadagnarsi il fattore campo per le gare da dentro o fuori. Gare nelle quali ci sono poche possibilità di rivedere in campo Lorenzo Restelli, dopo l’infortunio al pollice di domenica scorsa. Coach Federico Grandi già da oggi proverà in campo l’Andrea Costa che si giocherà poi la permanenza nella nuova serie B.

"Alla fine della prossima settimana valuteremo se ci sono le condizioni per provare a rimetterlo in campo, ma è molto complicato e purtroppo temo che dovremo fare a meno di Lorenzo fino alla fine – dice –. Anche in quest’ottica stiamo lavorando per trovare un assetto diverso in grado di sfruttare al meglio tutti gli altri giocatori, perché parliamo di un giocatore chiave, da 30’ a partita, con tante soluzioni in attacco e anche in difesa. Riprenderemo il lavoro di qualche settimana fa quando già avevamo studiato situazioni per sopperire alla sua mancanza, a causa dei problemi al ginocchio".

Due punti da strappare contro la già retrocessa Empoli: "Una squadra molto giovane con un punto di riferimento come Casella che è il miglior realizzatore del campionato e molto profonda, con tanti ragazzi che hanno avuto spazio per crescere e consolidarsi. Ci aspetterà una partita difficile, visto che Empoli aggredisce, pressa, gioca a ritmi alti e dovremo fare tantissima attenzione a livello difensivo nel regalare niente. Servirà lavorare bene in transizione difensiva e in attacco giocare sempre a un ritmo alto, cosa non avvenuto con Rieti".

Appurato che la vittoria biancorossa e la sconfitta di Ancona con Faenza sono le condizioni essenziali per entrare tra le prime otto, servirà poi aspettare la sirena finale su tutti i campi per conoscere l’incrocio degli spareggi. "Fare calcoli è impossibile perché, tolta Matelica, potremo affrontare chiunque – chiude Grandi – e a prescindere da chi sarà, sappiamo che sarà una squadra forte e tosta, ognuna con qualità differenti, e ci aspetteranno partite dure".