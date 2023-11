Corcelli apre la partita. Crespi lotta e domina

Fazzi 6 (in 32’ 01 da due, 14 da tre, 23 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Partita di sostanza nonostante qualche problema al tiro.

Ronchini sv (in 33” 11 da due). Entra nel finale e trova il canestro

Crespi 6 (in 28’ 38 da due, 02 ai liberi, 12 rimbalzi, 3 assist). Lotta con caparbiaetà e sotto ai tabelloni è un dominatore.

Drocker 8 (in 30’ 47 da due, 27 da tre, 77 ai liberi, 3 perse, un assist). Partita da vero fenomeno la sua, trova canestri fondamentali nei momenti chiave del match e mette in crisi la difesa avversaria.

Corcelli 7 (in 30’ 57 da due, 17 da tre, 13 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 assist). Qualche errore di troppo soprattutto dalla distanza, ma a inizio gara sono i suoi canestri a permettere a Imola di entrare bene in partita.

Aukstikalnis 5,5 (in 13’ 23 da tre, 22 ai liberi). La sua prestazione è condizionata dai problemi di falli che lo costringono ad un minutaggio molto basso.

Sorrentino 5,5 (in 14’ 01 da due, 12 da tre). Non riesce a dare il suo contributo alla partita.

Marangoni 8 (in 35’ 56 da due, 45 da tre, 67 ai liberi). Prestazione sontuosa, manda ai matti i difensori di Mestre che non sanno mai come prendergli le misure.

Bertini 5 (in 10’ 02 ai liberi e 2 rimbalzi). Prestazione opaca, non riesce a incidere.