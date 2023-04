Corcelli fa volare l’Andrea Costa

Andrea Costa

76

Matelica

68

ANDREA COSTA : Restelli ne, Fazzi 2, Barbieri ne, Ranuzzi 10, Corcelli 21, Marangoni 7, Cusenza 12, Tognacci 8, Montanari 15, Trentin 1. All. Grandi.

HALLEY MATELICA: Provvidenza 10, Fianchini ne, Mentonelli 3, Vissani, Gallo 13, Caroli 10, Chukwuebuba ne, Polselli 4, Riccio 9, Adeola 7, Paglia 12, Enihe. All. Trullo.

Arbitri: Rodia e Correale.

Note: parziali 21-14; 37-34; 51-47.

L’Andrea Costa supera anche Matelica e coglie la terza vittoria di fila. Una gara difficile e nervosa al PalaRuggi, con i marchigiani che hanno reso la vita difficile ai biancorossi, privi di Restelli, che solo alla fine hanno festeggiato due punti che valgono il decimo posto.

Due triple di Corcelli scavano un break (18-12) prima della confusione sul finire del quarto (tecnici a Adeola e Restelli dalla panca per proteste). La zona di Matelica limita l’attacco di Imola, così le triple di Tognacci e Marangoni valgono il 29-16 al 13’, ma un 9-0 ospite riapre tutto (29-25). Dopo la pausa Gallo sale in cattedra e ne infila 6 per il 41-40 al 21’. Imola si riprende con Corcelli ma due falli antisportivi a Cusenza e Montanari riaprono la gara dell’Halley. Trullo si gioca anche la carta Enihe ma è l’innesto di Fazzi a scuotere i suoi contro la perenne zona degli ospiti. Così ci pensa Corcelli prima di un ultimo quarto segnato dal nervosismo degli ospiti (tecnico alla panchina) che non riescono a capitalizzare la rimonta. Montanari non brilla ma infila due triple per il 69-56 al 38’ che però non chiudono i giochi, perché Matelica trova le triple di Gallo e Paglia del 74-68 nel finale che regalano un ultimo sussulto. Ma alla fine arriva il tris biancorosso.

Luca Monduzzi