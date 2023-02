Corcelli ispira il gruppo Andrea Costa, che rimonta

Andrea Costa

68

Ancona

67

ANDREA COSTA: Restelli 2 , Roli ne, Fazzi 7, Agostini 11, Barbieri, Ranuzzi 10, Corcelli 15, Marangoni, Spagnoli ne, Tognacci 10, Montanari 8, Trentin 5, All. Grandi.

ANCONA: Panzini 7, Czoska 2, Carnovali 19, Calabrese 6, Tamboura ne, Bedin 15, Ciribeni ne, Guerra 6, Reggiani 10, Ambrosin 2, Giombini, Piccionne. All. Coen.

Arbitri: Giambuzzi e Valletta.

Note: parziali 22-20; 34-41; 47-56.

Una pazza Andrea Costa ritrova la vittoria con Ancona e due punti preziosi in vista del derby di Ozzano. I biancorossi riprendono la gara in mano nell’ultimo quarto, con un break di 18-0 che porta la firma di Corcelli. Carnovali lancia un’Ancona che trova con Panzini il +14 (47-61) in avvio di ultimo quarto. Corcelli e Fazzi trovano due triple (53-61 al 35’) rivitalizzanti e i biancorossi ritrovano vigore anche in difesa. Ancona spegne la luce in attacco e l’Andrea Costa completa un parziale 18-0 sublimato due triple di Corcelli che valgono il 65-61 al 38’. Imola non la chiude ma Carnovali grazia i suoi ex compagni e parte la festa del Ruggi.

Luca Monduzzi