Corcelli, l’infortunio non è grave Ma rientrerà solo il 2 aprile

Dopo la pausa per la Coppa Italia, domenica la serie B torna in campo per il rush finale di questa stagione che l’Andrea Costa inizierà ospitando Piacenza. Al PalaRuggi (arbitri designati Vittori e Scaramellini) i biancorossi affronteranno una sfida delicata con in palio due punti importanti per proseguire la risalita della classifica, ma lo faranno con l’assenza di capitan Nunzio Corcelli (nessuna lesione importante al ginocchio come ha evidenziato la risonanza di una settimana fa) che sarà in trasferta di lavoro all’estero per un paio di settimane e salterà così le prossime sfide con Piacenza e la trasferta di Jesi, tornando a disposizione di coach Federico Grandi per il derby con la Virtus del 2 aprile.

Fermo per uno strappo muscolare che lo ha tenuto fermo nell’ultima amichevole con la Virtus Padova il lungo Matteo Barbieri, che però negli ultimi giorni è apparso in ripresa. Coach Federico Grandi ridisegnerà l’Andrea Costa in vista della sfida con la Bakery, reduce dalla vittoria su Fabriano, cercando di sopperire all’assenza sugli esterni di Corcelli.

Da un lato con un maggior minutaggio per Fazzi o Marangoni, prime alternative a cui chiedere energia e intensità soprattutto in difesa, altrimenti optando per un quintetto pesante con l’arretramento di Ranuzzi in ala al fianco dei due lunghi Trentin e Cusenza.

Un’opzione che non dispiace a coach Grandi per sfruttare tutta l’ecletticità di questa nuova Andrea Costa, e da tenere in considerazione per accrescere la fisicità sul parquet contro una squadra che a rimbalzo sa farsi sentire (terza nel girone C con 39,5 di media) e che all’andata strappò la vittoria su Imola quasi sulla sirena finale. Un motivo in più per i biancorossi per rifarsi in questa sfida di ritorno. Magari contando anche su un Cusenza più in sintonia negli schemi biancorossi dopo due settimane piene di allenamento.

Luca Monduzzi