Corcelli, troppi falli. Martini tiene il campo

Drocker 7,5 (in 35’ 25 da due, 24 da tre, 44 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 assist). Cresce sul finale e infila triple importanti.

Fazzi 6 (in 32’ 25 da due, 15 da tre, 35 ai liberi). Difficoltà in regia ma trova uno spunto nel finale. Sorrentino 6 (in 11’ 12 da due, 12 ai liberi). Mette energia.

Aukstikalnis 7 (in 30’ 25 da due, 48 da tre, 13 ai liberi, 10 rimbalzi). Mette 9 punti nel secondo quarto. che potevano chiudere la gara.

Corcelli 6,5 (in 15’ 23 da due, 23 da tre, 22 ai liberi). Peccato per i falli a limitare una buona prova. Marangoni 5,5 (in 34’ 15 da tre, 4 rimbalzi). Non riesce a pungere.

Bresolin sv (3’). Poco spazio nel primo tempo. Martini 6 (in 9’ 01 da due). Tiene il campo sul parquet. Crespi 8 (in 31’ 711 da due, 01 da tre, 48 ai liberi, 7 rimbalzi). È il match winner con il libero che vale la vittoria.