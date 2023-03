Cordone è il più forte ai campionati italiani

Intanto l’Usil ha fatto il pieno al campionato italiano di grappling a Ostia. La gara,

a cui hanno preso parte oltre

70 atleti, valeva anche come selezione per comporre la formazione che parteciperà ai campionati internazionali Uww nel 2024. Poker di medaglie: Paolo Cordone ha conquistato la medaglia d’oro nelle cinture blu nella categoria 71 chilogrammi, Stefano Bernardi è salito sul secondo gradino del podio assoluto nei 71 chili così come Cesare Mussoni nei 92 chilogrammi. Infine Manuel Pirazzini ha ottenuto il bronzo assoluto nei 71 chilogrammi.