’Corri con l’Avis’: Dall’Osso e Monti a un passo dal podio

A Frosinone, al trofeo nazionale invernale di marcia, Beatrice Palmonari è d’argento nei 4 chilometri su strada in 21’09’’, diventando vice campionessa italiana. Francesca Grazioso, al primo anno di categoria, ottiene il 41° posto (26’42’’).

A Imola la 47ª maratonina ’Corri con l’Avis’. La gara, dopo una parentesi legata al Covid, torna sul percorso tradizionale da Imola a Codrignano, attraverso la nuova Ciclovia del Santerno. Trionfa Salvatore Franzese dell’Atletica Reggio, che chiude in 1h12’04’’, davanti a Lorenzo Lotti della BeRunners (1h12’23’’) e Isaia Linari della Lughesina (1h13’15’’). Il primo imolese è Riccardo Dall’Osso, al quarto posto complessivo che debutta con 1h13’31’’. In quinta posizione Riccardo Gaddoni si migliora in 1h14’10’’ (primato personale), in preparazione a quella di Rimini della prossima settimana. Buon 26° posto per Gian Marco Cicognani, che termina in 1h22’43’’.

Nella gara femminile tripletta per la Gabbi Bologna, con Federica Moroni in 1h24’19’’, davanti a Luana Leardini (1h24’49’’) e Maria Rosa Costa (1h29’54’’). Al primo posto tra le imolesi si piazza Giada Monti, quarta assoluta in 1h31’22’’. Alla Zurich Marató Barcelona, Federica Cicognani si classifica al 14° posto con il tempo di 2h54’25’’. Questo tempo rappresenta la seconda migliore prestazione di sempre per Federica, dopo il 2h51’ segnato alla maratona di Torino nel 2022. Giulia Cuffiani chiude in 3h45’55’’.

m. m.