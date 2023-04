Costantino e Alaia sono d’oro

L’Imola Roller si è ben comportata in questi due ultimi due fine settimana. Le ragazze più giovani hanno preso parte al Trofeo Superpromo, organizzato dalla Federazione insieme alla Uisp metropolitana. Katerina Alaia e Giulia Costantino sono salite sul primo gradino del podio, medaglia d’argento per Letizia Vivoli e Alessia Mirandola, terzo posto per Nicole Porcinai e Greta Boninsegna. Letizia Vivoli che ha conquistao il massimo punteggio a pari merito ma, come da regolamento, è stato assegnato il secondo posto perché nata lo stesso anno ma due mesi prima. A Riccione la formazione imolese ha partecipato anche ai campionati regionali per gruppi spettacolo organizzati dall’Aics.

I tre gruppi si sono classificati rispettivamente in seconda posizione (il "Piccolo gruppo Symphony") e in terza ("Four Harmonies" e "Simphony". Tutti e tre i gruppo prenderannp parte ai campionati nazionali. A Lugo di Romagna, ai campionati regionali Uisp, Giorgia Livi si è aggiudicata il 12esimo posto e Angela Cardone il 17esimo.