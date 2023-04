Cuore e carattere: l’Imolese non si arrende

REGGIANA

2

IMOLESE

2

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Laezza; Guglielmotti, Kabashi (14’ st Vallocchia), Rossi (29’ st Cigarini), Sciaudone (29’ st Nardi), Guiebre (41’ pt Fiamozzi); Pellegrini, Lanini (14’ st Montalto). A disp. Voltolini, Cauz, Rosafio, Pederzini, Varela, Muroni, Cremonesi, D’Angelo, Capone, Hristov. All. Diana.

IMOLESE (5-3-2): Adorni; Scremin (1’ st Simeri), Serpe, Camilleri, De Vito, Annan (1’ st Agyemang); Zanon, Bertaso (1’ st Bani), Zanini, D’Auria (14’ st De Feo); Mamona (40’ st Macario), D’Auria. A disp. Molla, Fort, Faggi, Lindholm, Perez, Tulli, Bensaja, Maddaloni. All. Antonioli.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Reti: pt: 1’ Guglielmotti, 19’ rig. Lanini, 22’ Zanon, 6’ st Zanini.

Note: ammoniti: Zanon. Angoli: 5-1 per la Reggiana; Recuperi: pt 2’, st 4’. Spettatori 14.829, di cui 56 ospiti.

di Matteo Genovesi

Il campo ha dato i suoi verdetti. L’Imolese recupera due reti e raccoglie un punto nel giorno della festa dei padroni di casa per la promozione diretta in serie B, in una cornice di altra categoria, con oltre 14.000 spettatori. La vittoria del San Donato sul Fiorenzuola ha di fatto reso ininfluente il risultato degli uomini di Antonioli, a quel punto certi del 19° posto in graduatoria. Importante la rete subita dall’Alessandria (in superiorità numerica) contro il Cesena che ha sancito il sorpasso della Vis Pesaro (1-0 al Fiorenzuola), avversario quindi negli spareggi salvezza dell’Imolese; ma anche per aver ridotto a 5 punti lo svantaggio rossoblù dalla 16a posizione (il distacco superiore agli 8 punti porterebbe alla retrocessione diretta). Non resta che attendere le decisioni della Procura Federale e le conseguenti penalizzazioni che andranno a modificare la classifica. Venendo alla partita, la Reggiana dopo soli 40 secondi ha trovato il vantaggio, con Guglielmotti che ha bruciato Annan in fascia sinistra e battuto in diagonale Adorni. Antonioli ha proposto una formazione iniziale con 5 cambi rispetto alla vittoria della settimana scorsa con Mamona per Simeri (Serpe, De Vito, Scremin e D’Auria le altre novità) ed un modulo difensivo a tre con gli esterni molto bassi. I granata, nell’euforia generale e con le gambe alleggerite dall’obiettivo raggiunto, raddoppiano prima del 20’: Sciaudone serve in profondità Lanini che brucia Serpe e anticipa Adorni, che lo sgambetta in uscita bassa.

Dal dischetto trasforma l’ex di turno. Tre minuti e l’Imolese riapre un po’ a sorpresa la contesa. Bravo Zanon a raccogliere un rinvio errato di Venturi ed a sorprendere da 40 metri l’estremo reggiano fuori dai pali. Nella ripresa mister Antonioli inserisce Simeri, Agyemang e Bani. passa al 4-3-3 con Manona a destra e D’Auria a sinistra e Zanini trova presto il pari con un bel destro da fuori area dopo una respinta della difesa di casa.

A quel punto l’iniziativa è tornata ai granata seppur sempre più distratti dall’imminente festa promozione. Adorni ha bloccato prima le conclusioni di Sciaudone e Kabashi, e dopo una percussione centrale di Agyemang chiusa con un tiro alto, si è fatto trovare pronto su destro del neoentrato Cigarini da fuori, ultimo pericolo per l’Imolese. Testa ai play out, probabile un rinvio, in attesa anche delle questioni extracampo.