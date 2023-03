Cusenza: "Cara Andrea Costa, sono tornato"

di Luca Monduzzi

È bastata una sola stagione a Kevin Cusenza per innamorarsi dell’Andrea Costa, così come ai tifosi è bastata la scorsa annata per appassionarsi alla grinta del lungo siciliano. Inevitabile, allora, che il ritorno in biancorosso del classe 1993, dopo la parentesi di Monopoli, suoni come un vero e proprio ritorno a casa. "Ho conservato uno splendido rapporto con i tifosi biancorossi e con alcuni ci sentiamo ancora – racconta Cusenza –. Quando hanno iniziato a girare certe voci, in tantissimi mi chiedevano se era vero che tornavo e quando sarebbe stato. Sento un grande fermento e per me è davvero come tornare a casa. Il fatto di essere benvoluto è molto importante, in più c’è la possibilità di riavvicinarmi a Elisa (Policari, giocatrice di Faenza e compagna di Cusenza, nonché ritrovare Corcelli, Fazzi e Trentin".

Torna all’Andrea Costa dopo la bella stagione scorsa…

"Fu una stagione perfetta e siamo stati così bene come gruppo che ci siamo fatti un tatuaggio in comune a cui ho aggiunto una striscia biancorossa, giusto per capire il mio legame".

Perché non restare già quest’estate?

"Finita la stagione con Alessandro Domenicali eravamo rimasti per risentirci quando le idee sarebbero state più chiare; poi la società ha fatto altre scelte tra budget e valutazioni".

Che Andrea Costa ritrova?

"Rispetto all’andata trovo un’Andrea Costa molto più consapevole dei propri mezzi e in un momento positivo perché ha vinto con Senigallia e Ancona e dopo la sconfitta con Ozzano è reduce da due vittorie di fila. Ma parliamo di un girone molto competitivo dove tra Piacenza e Fiorenzuola a 22 punti e noi a 18 tutto è aperto".

Cosa ha chiesto Grandi?

"Federico mi ha chiesto di non perdere le mie caratteristiche, anche se ci saranno quei momenti in cui dovrò solo rollare sul pick and roll. Oltre alla necessità di portare un miglioramento a rimbalzo".

Anche se lei non è un vero e proprio pivot?

"È vero che l’Andrea Costa cercava un pivot, ma è anche vero che già la scorsa stagione spesso a gestire i finali c’eravamo io e Trentin come coppia di lunghi: se è andata bene allora perché non può funzionare adesso. Senza contare che possiamo anche giocare assieme io, Trentin e Ranuzzi, tutti giocatori abili in post basso e dotati di grinta".

È pronto al derby con la Virtus?

"Vi dico solo che quando il mio agente mi ha detto dell’interesse dell’Andrea Costa, la prima cosa che ho pensato è che il derby di ritorno sarà in casa; sono già carico di mio, in più mi stanno caricando anche i ragazzi della curva. Ma sono carico anche per il derby con Faenza di domenica: ce la possiamo giocare e con l’effetto PalaRuggi vogliamo fare il colpo grosso".