Cusenza importante in difesa e a rimbalzo

Fazzi 6,5 (in 13’ 12 da due, 03 da tre, 3 rimbalzi). Rispetto a Montanari dà più pericolosità alla squadra, anche se è meno incisivo di sette giorni fa.

Ranuzzi 6,5 (in 34’ 36 da due, 16 da tre, 12 ai liberi,10 rimbalzi, 3 assist, 4 perse, 3 recuperi). Lavora bene sotto canestro. Corcelli 7,5 (in 29’ 12 da due, 410 da tre, 77 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 6 falli subiti). C’è sempre quando si tratta di togliere le castagne dal fuoco, sia in avvio che nel finale.

Marangoni 6 (in 19’ 12 da due, 12 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 recuperi). Si fa vedere soprattutto all’inizio, quando ha più fiducia al tiro che cala col passare del match.

Cusenza 7 (in 32’ 26 da due, 11 da tre, 56 ai liberi, 12 rimbalzi, 3 assist). Importante in difesa e a rimbalzo e pure in attacco, dove conferma la buona intesa con Ranuzzi.

Tognacci 6 (in 25’ 12 da due, 24 da tre). Utile davanti soprattutto all’inizio. Cala nel proseguo.

Montanari 6 (in 27’ 24 da due, 38 da tre, 26 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist, 3 perse). Le sue triple nel finale sono decisive per la vittoria, dopo una gara segnata da diverse difficoltà in regia. Trentin 6 (in 20’ 03 da due, 12 ai liberi, 3 rimbalzi). Non è la serata per pungere davanti, ma fa bene in difesa.