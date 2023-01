Da Camilleri a Doda: l’Imolese cambia volto

di Giovanni Poggi

La settimana che proverà a cambiare il destino dell’Imolese. Volti nuovi e rosa, in parte, rinnovata: il mercato rossoblù ha iniziato a dare i suoi primi, significativi, segnali di mercato. Esperienza e qualità, vedi la voce Gianluca D’Auria e Vincenzo Camilleri, arrivati nei giorni scorsi a Imola e subito pronti a dare una mano domani, al Franchi di Siena, dove l’Imolese dovrà in tutti i modi scrollarsi di dosso le 10 gare senza vittorie che hanno ostacolato e non poco il cammino in campionato, facendo scivolare la squadra in ultima posizione. Il presidente Francesco Coppa ha mantenuto le promesse annunciate alla vigilia del mercato, iniziando a rinforzare il gruppo con una serie di operazioni cominciate la scorsa settimana con gli arrivi di Simeri, Paponi e Bertaso, proseguite con i già citati D’Auria e Camilleri, e con Doda solo in attesa di essere ufficializzato.

Un altro nome caldo in queste ultime ore è quello dell’attaccante classe 2002 Samuel Blue Mamona, di proprietà della Cremonese, in questa prima parte di stagione in forza al Fiorenzuola dove ha collezionato 20 presenze e un gol. L’affare sembra in dirittura d’arrivo, ma mancano ancora alcuni dettagli.

Chi non sarà un giocatore dell’Imolese è invece Antonino Barillà, visto negli scorsi giorni al Bacchilega ma pronto ad accordarsi con la Viterbese. Il club continua continua a guardarsi attorno alla ricerca di un centrocampista, considerando anche l’assenza di Bensaja, i cui tempi di recupero restano da valutare. Fari puntati anche sulla difesa, che nelle prossime settimane non potrà contare su Andrea De Vito, che qualche giorno fa in allenamento ha rimediato un infortunio alla caviglia e sarà quindi indisponibile per la trasferta di Siena: per rinforzare la retroguardia rossoblù resta sempre vivo il nome di Markic del Foggia. In uscita oltre a Stijepovic, che farà ritorno allo Spezia, squadra proprietaria del suo cartellino, per poi dirigersi in un campionato estero, ci sono anche Fonseca, che tornerà all’Inter, e l’infortunato Pagliuca, direzione Bologna.

Da capire anche il futuro di Scremin e Fort: nelle ultime ore per quest’ultimo si era ipotizzato di un ritorno in D al Mezzolara, ma finchè non verranno risolte le problematiche legate agli infortuni la loro avventura potrebbe proseguire.

Tutto è ancora in divenire, la società resta vigile sul mercato e, nei prossimi giorni, tornerà a muoversi per ufficializzare qualche nuovo innesto.

A Siena, un’altra occasione per mister Giuseppe Anastasi di trovare il primo successo in rossoblù: oggi la fiducia della società c’è, ma i risultati, per forza di cose, dovranno cominciare ad arrivare.