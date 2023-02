D’Auria: "Imolese, ti salverò con i miei gol"

di Giovanni Poggi

"Ci salveremo: non sono convinto, di più. Non ci manca niente". Deciso e sicuro Gianluca D’Auria, per lui questa Imolese ha tutte le carte in regola per mantenere la categoria. Per forza di cose, il tortuoso cammino che porta alla salvezza dovrà passare da Carrara, domenica pomeriggio, in una partita per lui decisamente particolare, dove ritroverà quelli che fino a poche settimane fa sono stati i suoi compagni di squadra.

L’attaccante campano classe ’96, infatti, è approdato in rossoblù nell’ultima finestra di mercato proprio dalla Carrarese, società in cui militava dall’estate del 2020, riuscendo però a lasciare il segno soltanto dall’inizio della passata stagione, complice il brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box un’annata intera. Poi, dopo qualche panchina di troppo e un minutaggio sempre più ridotto, la scelta di venire a Imola, per aiutare i rossoblù a cambiare il destino di questa stagione.

D’Auria, due giorni e sarà di nuovo in scena allo stadio dei Marmi: questa volta da avversario però.

"Sì, sarà una partita speciale per me. A Carrara sono stati due anni e mezzo molto belli e intensi, nonostante gli infortuni e i momenti di difficoltà mi sono trovato veramente bene, sia in campo che fuori: la società mi ha sempre supportato, trattandomi come un figlio".

Il suo ricordo più bello in azzurro.

"Il gol a Pescara negli scorsi playoff, anche se purtroppo non è bastato per passare il turno. E’ stata comunque una bella emozione, un momento che mi porterò dietro a lungo".

Quest’anno, invece, ha trovato meno spazio: è per questo che ha preferito cambiare aria?

"Sì, avevo bisogno di cambiare, con l’obiettivo di provare a giocare di più, e sono convinto che sia stata la scelta migliore per me. Ma non voglio dare la colpa a nessuno: se non ho giocato quanto speravo è perché probabilmente, quando sono stato chiamato in causa, non sono stato in grado di convincere il mister in modo tale da ritagliarmi più spazio. E quando mi ha chiamato l’Imolese, ho subito accettato, senza guardare la classifica".

E non è da tutti passare da una squadra in lotta per i playoff a una invischiata nel fondo della classifica.

"Come ho detto prima, alla classifica non ho dato peso: sono convinto che questo gruppo abbia tutte le qualità per salvarsi. Siamo una squadra forte, attrezzata, con giocatori esperti e importanti, e con giovani con tanta voglia di lavorare. Basta solo leggere il nostro pacchetto offensivo: Simeri, Paponi, De Feo, Tulli, per citarne alcuni, tutti giocatori di livello superiore".

E da pochi giorni, nuovamente con Antonioli alla guida.

"Il mister ha portato grande serenità. Abbiamo fatto solo pochi allenamenti con lui, ma mi sembra davvero una gran bella persona e un tecnico molto preparato, con grandi idee".

Cosa servirà domenica per vincere?

"Fare gol, ma se sarò io a riuscirci, per rispetto non esulterò. Dipenderà tutto esclusivamente da noi".