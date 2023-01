Deni: "L’Imolese ora ha una rosa per salvarsi"

di Giovanni Poggi

Deni, Coppa e Cutrufo: a Imola ha inizio una nuova era sportiva. Nel bel mezzo di un campionato burrascoso, con i rossoblù ultimi e senza vittorie da 12 giornate, la proprietà rivoluziona l’organigramma societario, salutando il dg Luigi Conte e il ds Emanuele Righi, ma continuando a fare affidamento su Giuseppe Cammarata, che resterà per il momento nell’area tecnica.

Il tutto, sempre in attesa di scoprire chi sarà il nuovo direttore sportivo (figura obbligatoria per la categoria), che verrà presentato a giorni.

Un nuovo inizio per l’Imolese, uscita dal silenzio stampa, ma con qualche ruggine nei confronti della vecchia proprietà, tema con il quale si è aperto il dialogo ieri al Bacchilega.

"E’ la nostra seconda conferenza, alla prima era presente anche Antonio De Sarlo. Appena ci siamo insediati, abbiamo trovato un disastro, tra stipendi e tasse non pagate, e situazioni debitorie incancrenite da anni – dice Giuseppe Deni, con la nuova carica di amministratore delegato del club –. Così, ci siamo tirati su le maniche, onorando tutti gli impegni di natura fiscale e tributaria, provando a dare una tranquillità dal punto di vista economico al club anche per il bene dell’intera città. Ci siamo realmente trovati davanti ad un atto inaudito: nel momento in cui stavo per firmare la chiusura dell’accordo, nello stesso istante venivano rinnovati sei contratti a tutto lo staff tecnico, cosa che per accordi non poteva essere fatto. Per questo, in accordo con i nostri legali, abbiamo iniziato delle procedure di natura penale e civilistica nei confronti della vecchia proprietà per i danni arrecati alla società", prosegue Deni, che ringrazia Conte e Righi per il lavoro svolto in questi mesi.

"Ringrazio entrambi, ci hanno dato una grossa mano, ma abbiamo ritenuto fare altre scelte e caricarci noi delle responsabilità. Ora abbiamo dato al mister una compagine di tutto rispetto, rinforzando una rosa con una forte dose d’inesperienza al nostro arrivo".

"Nulla contro chi c’è stato prima, ma serviva un intervento forte. Siamo persone di stile, se investiamo qui è perché siamo convinti della qualità del prodotto. Sono convinto che squadra si salverà, ha grande carisma, per farlo però dovremo essere più forti delle avversità e fare quadrato. Crediamo nel gruppo e in questo tecnico", spiega il presidente Francesco Coppa, che resta tale anche dopo il via vai societario.

Alle sue parole, fanno eco quelle di Gaetano Cutrufo, nominato nuovo direttore generale dell’Imolese. "Bisognava dare una scossa. Sono tanti anni che faccio calcio e conosco bene l’ambiente: l’importante è costruire bene la società, poi il resto parlerà da solo. Ci credo tanto e penso che con gli ultimi innesti potremo salvarci. Mercato? Spero negli ultimi giorni di poter mettere la ciliegina sulla torta…".

Sempre ieri, il club ha ufficializzato l’arrivo dal Catania del centrocampista classe ’99 Cristiano Bani.