Diffusione, le under 13 da applausi

Un bel weekend per le ragazze della Diffusione Sport, soprattutto per le più giovani con le under 13 sempre più protagoniste. Alla prima esperienza in una gara da dentro o fuori, con in palio la qualificazione alla Final Four di categoria, la squadra targata Pizza Acrobatica è stata sconfitta per 3-1 ai quarti di finale playoff di campionato per mano della Clai. Una partita estremamente combattuta che ha comunque testimoniato i progressi del gruppo guidato da Rita Okrachkova, capace nell’arco di pochi mesi di lavoro in palestra di accrescere la qualità di tutti i fondamentali per duellare alla pari con qualsiasi rivale. Non a caso è poi arrivato il successo per 2-1 su Calderara nel primo atto del torneo di categoria che vedrà le ragazze impegnate fino a fine maggio. Sul fronte Terza Divisione è arrivata la prima vittoria rotonda per l’Oreficeria Bonatti che si è imposta per 3-0 contro il Triumvirato Bononia. Nonostante un organico ridotto dalle assenze, le ragazze di coach Marco Cossu hanno ritrovato il ritmo vittoria e fortificato la leadership.