Diffusione Sport: è l’ora dei campus

Sono tornate in campo le ragazze della Diffusione Sport. Nel torneo di Prima Divisione sconfitta per l’Agriflor che ha ceduto 3-0 (25-22; 25-13; 25-14) a San Pietro in Casale, con le ragazze del tecnico Cristian Fini battute da una della formazioni più quotate. Sconfitta nell’Under 13 per la squadra targata Pizza Acrobatica che ha ceduto il passo tra le mura amiche a Ozzano per 0-3 dopo tre set combattuti, a testimoniare il miglioramento del gruppo di coach Rita Okrachkova. Semaforo rosso per la Cna Imola nel derby locale contro la Uisp Imola Volley, valido per il Trofeo Manteo. Una sconfitta per 0-3 arrivata dopo una prestazione sottotono per le azzurre che non sono riuscite a riversare in campo quanto di buono provato in allenamento. In attesa di arrivare alla conclusione dei campionati, la società Diffusione Sport è pronta a lanciare i suoi campi estivi, nei mesi di giugno e luglio, per le annate dal 2007 al 2016, con una proposta che spazi dalla continua attività motoria alla pratica della pallavolo, e non solo.

l. m.