Diffusione Sport, fra alti e bassi

Nel torneo di Prima Divisione l’Agriflor cade in trasferta contro l’Argile per 3-1 in una sfida combattuta in tutti i set (25-21, 25-22, 30-32, 25-23), ma al di là del successo sfiorato restano le buone sensazioni sulla possibilità di poter centrare l’obiettivo salvezza. Nel campionato di Terza Divisione bella affermazione dell’Oreficeria Bonatti che ha liquidato il Progresso DM 3-1 in una gara condotta bene dalle imolesi. Nel torneo Under 13 la formazione maschile targata pallavolo Imola è incappata in due ko, entrambi per 0-3 con il Savena e con la Zinella B, mentre al femminile la squadra griffata Pizza Acrobatica ha centrato un 3-0 contro il Triumvirato.