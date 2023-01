Diffusione Sport, un weekend di soddisfazioni

Fine settimana intenso e con diverse soddisfazioni per le formazioni della scuola di pallavolo Diffusione Sport. Si parte, però, con la sconfitta per la prima squadra targata Agriflor, che nel torneo di Prima Divisione incappa nella sconfitta per 3-0 (25-22; 25-21; 25-23) in casa del Nettunia in una partita in cui la buona prova delle imolesi non è bastata contro l’esperienza delle rivali. Vince invece l’Oreficeria Bonatti che si impone per 3-2 in trasferta a Bologna contro il Triumvirato (25-11; 21-25; 16-25; 25-23; 7-15) in un incontro impegnativo al debutto nel campionato di Terza Divisione.

Nel torneo Under 18 (girone C) successo per 3-0, sempre contro il Trumvirato. Quarto posto assoluto e chiusura di campionato con vittoria per l’Agriflor Under 18 (girone D) che ha liquidato con un 3-1 il MasiVolley. Niente da fare per la Cna Imola di Under 16 che, alla Pulicari, ha alzato bandiera bianca contro le pari età del Calderara VolaVolley che hanno vinto per 3-0.

Nel torneo Under 16, girone D, il Club Imola si è imposto per 3-0 in casa del Medicina confermando la propria leadership in classifica, pronte per affrontare i quarti di finale playoff. In chiusura c’è una doppia battuta d’arresto per le formazioni targate McDonald’s nel Trofeo Nazionale Volley S3 (secondo livello femminile) contro Granarolo Volley B (3-0) e Csi Clai Bianca C (3-0).

l.m.