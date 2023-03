Domenicali: "Andrea Costa, derby da rilancio"

di Luca Monduzzi

L’opportunità per il rilancio. Il derby di domenica non è (e non sarà mai) una partita come le altre, a maggiore ragione per chi, come l’Andrea Costa, vuole sfruttare l’occasione per togliersi la fastidiosa scimmia sulla spalla rappresentata dalle ultime tre sconfitte e rilanciarsi in un campionato finora avaro di soddisfazioni, come assicura il presidente Alessandro Domenicali.

Domenicali, cosa significa questo derby in questo momento della stagione per l’Andrea Costa?

"È l’occasione giusta per rilanciarci dopo le ultime tre sconfitte tutte in volata che ci stanno penalizzando in classifica. Per questo dico che il derby potrebbe essere la partita giusta per rilanciare l’Andrea Costa".

Tre sconfitte di fila arrivate praticamente in fotocopia, sempre per colpa di dettagli, come ha spesso detto coach Grandi…

"Purtroppo non sono le prime di questa stagione perché finora ne ho contate otto di partite perse in questo modo qua, vuoi per un tiro, vuoi un possesso sbagliato, vuoi una palla persa che non ci hanno permesso di conquistare i due punti: caratteristiche che non sono nelle corde della nostra squadra e speriamo che una vittoria possa darci lo stimolo giusto per ripartire". Guardando agli avversari, si può dire che anche la Virtus non arrivi a questo derby nel suo momento migliore?

"Sicuramente. Però preferisco guardare in casa mia, consapevoli di quanto sia una partita importante per tutti noi, soprattutto per il pubblico che si merita una soddisfazione che quest’anno ancora non siamo riusciti a dare. Dobbiamo essere consapevoli che tutti devono andare in campo per ottenere due punti che ci facciano guardare al futuro con più tranquillità".

Parlando di futuro, si può dire che con la corsa all’ottavo posto quasi compromessa, lo sguardo sia rivolto agli spareggi?

"Arrivati a questo punto non ha senso stare a fare ragionamenti sulla classifica finale. Lottiamo per vincere una partita dopo l’altra, per cui adesso guardiamo alla Virtus, poi guarderemo a Fiorenzuola ma senza guardare alla classifica, a cui guarderemo alla fine del girone di ritorno, sperando poi di ottenere il risultato che tutti ci auspichiamo nello spareggio".

Dal campo. Prosegue senza intoppi la marcia di avvicinamento alla stracittadina del gruppo di coach Federico Grandi.

Gruppo a cui il capitano Nunzio Corcelli si unirà all’ultimo, visto che rientrerà a Imola soltanto sabato. Da segnalare che la speciale coreografia che la tifoseria organizzata dell’Onda d’Urto (che oggi festeggerà alla Stalla i suoi 30 anni) preparerà lungo tutto il lato della curva del PalaRuggi pochi minuti prima della palla a due.