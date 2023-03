Domenicali carica l’Andrea Costa "Ottava piazza alla nostra portata"

Un innesto di valore per aiutare l’Andrea Costa a centrare la permanenza nella nuova serie B. Se sul campo Kevin Cusenza dovrà portare energia sotto canestro, il suo arrivo ha contribuito a generare ulteriore entusiasmo anche tra i tifosi, aspetto non trascurabile in vista di un finale di stagione in cui anche la parte emotiva può valere tanto.

"Avevamo messo in preventivo che quello di Kevin sarebbe stato un arrivo molto gradito ai tifosi, visto che è uno degli artefici di quanto fatto la scorsa stagione – racconta il presidente biancorosso Alessandro Domenicali –. Inoltre aveva instaurato un buon feeling con i ragazzi della curva e tutta la tifoseria in generale e sotto questo punto di vista è un innesto azzeccato. Costi? Abbiamo approvato un extra-budget che, tra la rescissione di Agostini e l’arrivo di Cusenza, permettesse di chiudere l’operazione e siamo rimasti dentro all’ipotesi di spesa".

Già domani con Faenza si potrà rivedere con Trentin l’accoppiata che sotto canestro tanto aveva fatto bene la scorsa stagione.

"Lo scorso anno Trentin e Cusenza hanno dato un po’ più di energia e lasciato il segno, e sono stati fondamentali.Nessuno dei due è un centro vero, per cui Federico Grandi dovrà inventarsi qualcosa o tornare all’antico, ma crediamo che con questo assetto ci possano essere più garanzie perché Cusenza rispetto a Pietro Agostini ha più gioco spalle a canestro, tatticamente e tecnicamente è più costruito e anche se non ha le caratteristiche di un 5, la sua forza a rimbalzo potrà darci tanto".

A questo punto l’Andrea Costa guarda la classifica e con dieci giornate alla fine, punta anche all’ottavo posto.

"Eravamo già convinti che la squadra potesse giocarsela negli spareggi – chiude Domenicali –. Adesso, grazie a Kevin ma soprattutto grazie al gruppo, l’obiettivo è conquistare una posizione che ci possa permettere di arrivare allo spareggio con più tranquillità, puntando anche ad arrivare ottavi per poter avere la bella in casa. Alla fine si tratta di un obiettivo che non è neanche tanto lontano".

Luca Monduzzi