Doppio Faggi e Simeri: Imolese da playout

IMOLESE

3

SAN DONATO

1

IMOLESE (4-3-3): Adorni, Zanon, Camilleri, Maddaloni (36’ st De Vito), Annan (1’ st Agyemang); Zanini, Bertaso (12’ st Bani), Faggi; De Feo (12’ st Mamona) , Simeri, Tulli (38’ pt D’Auria). A disp. Molla, Serpe, Fort, Scremin, Lindholm, Perez, Macario, Bensaja. All. Antonioli.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Carcani, Gorelli, Siniega, E. Rossi; Calamai, Bovolon, T. Bianchi (29’ st Regoli); Russo (31’ st Gerardini); Ubaldi (1’ st Galligani), Marzierli. A disp. Campinotti, Biagini, Pezzola, Montini, A. Rossi, Regoli, Borghi, Viviani, Noccioli, Gjana. All. Buzzegoli-Ghizzani.

Arbitro: Giordano di Novara.

Reti: 28’ st Russo rig., 30’ st e 45’ st Faggi, 34’ st Simeri.

Note: espulso al 43’ pt Siniega per doppia ammonizione. Ammoniti: Tulli, Maddaloni, Camilleri, Gorelli, Rossi, D’Auria, Russo, Agyemang.

di Giovanni Poggi

Imolese ai playout. Questo il verdetto dopo il successo in rimonta sul San Donato, da fare stropicciare gli occhi, se non fosse per il fatto che i tre punti conquistati al Galli valgano soltanto per blindare aritmeticamente i playout. Così, per la quarta stagione di fila, l’Imolese si giocherà la salvezza agli spareggi, questa volta però, a differenza delle precedenti, con lo svantaggio nel doppio confronto, dove due pareggi non saranno sufficienti per mantenere la categoria, ma sarà necessario vincere almeno una delle due sfide.

A una giornata dal termine del campionato, la classifica vede i rossoblù al penultimo posto a quota 33 punti, a più 6 sul Montevarchi – retrocesso in serie D –, ma anche a -5 dall’Alessandria, sedicesima e non più raggiungibile. E nemmeno una vittoria all’ultima giornata contro la Reggiana, già in B – promossa grazie al successo per 2-1 a Olbia – potrà servire per rimettere tutto in gioco, visto che la Vis Pesaro, sopra di tre lunghezze, ha dalla sua gli scontri diretti con i rossoblù.

Ma su come l’Imolese è arrivata ad agguantare i playout, bisognerebbe scrivere un film. Dopo un primo tempo da horror, senza occasioni (unica emozione il rosso a Siniega), dove la paura di perdere sovrastava la voglia di provare quantomeno a rendersi pericolosi, nella ripresa, accade di tutto.

Prima il vantaggio su rigore di Russo, concesso per abbraccio in area di rigore di D’Auria ai danni di Gorelli, poi, un minuto più tardi, il pari immediato dei rossoblù, con D’Auria che si fa prontamente perdonare proiettando sulla testa di Faggi l’assist per la rete dell’1-1.

Una volta trovato il meritato pareggio, l’Imolese si getta alla ricerca dei tre punti, sfruttando gli ingressi di Mamona e Agyemang protagonisti nell’azione del bis, chiusa con il tap-in vincente di Simeri, che trova il settimo sigillo stagionale e ribalta il San Donato.

Nel finale, la squadra di Antonioli spinge sull’acceleratore e vola via, a chiudere i giochi è una perla del superlativo Faggi, che da oltre 20 metri infila una bordata nel sette, regalandosi una doppietta e una serata da protagonista.