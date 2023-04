Esoneri, l’Italia ha fatto scuola

Paolo

Grilli

Graham Potter non ha fatto alcuna magia: il Chelsea gli ha dato il benservito dopo sei mesi, puntando dritto, per la panchina, al mito Frank Lampard. Che aveva esonerato due anni fa. L’altra opzione era Julian Nagelsmann, enfant prodige della tattica accompagnato alla porta dal Bayern Monaco nonostante il percorso netto in Champions e la vetta in Bundesliga. Al suo posto è già arrivato Thomas Tuchel, che al Paris era rimasto due anni, per poi transitare proprio al Chelsea una stagione e mezzo, nel frattempo vincendo una Champions, per poi fare spazio...a Potter.

Allarmano le troppe fatiche dei calciatori, ma pure quello dei tecnici sballottati con una girandola impazzita da uno spogliatoio all’altro meriterebbe la qualifica di lavoro usurante. Pensavamo che l’arte dell’esonero rientrasse tra le prerogative italiche, i confini del pallone si fanno però sempre più sfumati. La serie A, da inizio stagione, è a quota sette avvicendamenti tra allenatori; la Bundesliga a nove, la Liga a undici, la Premier a dodici, svetta la Ligue 1 con addirittura sedici. E anche per questo Christophe Galtier, condottiero del Paris, non dorme sonni tranquilli dopo le ultime settimane dal gusto amaro di débacle. Ma funziona, poi, l’allenatore usa e getta? Tuchel è stato incensato dopo la messianica vittoria sul Dortmund. L’altra sera, il suo Bayern è uscito invece dalla Coppa di Germania per mano del Friburgo: allenato da Christian Streich, da dodici anni su quella panchina. Un marziano.