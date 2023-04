Fazzi lancia l’Andrea Costa "Playoff, ci divertiremo"

di Luca Monduzzi

C’è un Luca Fazzi decisivo nelle ultime due vittorie dell’Andrea Costa. Dalle giocate puntuali nel derby con la Virtus ai 15 punti segnati con Fiorenzuola che rappresentano il massimo in carriera, il giovane play sembra essersi ritrovato dopo un periodo di appannamento, pronto a rispondere presente in questo finale di stagione in cui servirà il massimo da tutto il roster.

"È vero, avevo iniziato molto bene – conferma –, poi dopo essermi ammalato a inizio gennaio il mio ritmo è un po’ sceso e il rendimento è un po’ diminuito. In queste due partite mi sono sentito bene e anche in partita sono tornato quello di inizio anno. Ora serve trovare continuità, come dice sempre coach Federico Grandi, che è un aspetto su cui devo migliorare. Devo essere più continuo, sto facendo meglio e intanto sono contento di essere riuscito a fare bene in queste due partite che erano molto importanti".

Anche perché servivano, e serviranno nel rush finale, le sue capacità di rendersi pericoloso in penetrazione.

"Federico lo dice sempre che tutti siamo importanti all’interno di questa squadra e che ogni persona che ha scelto ha caratteristiche che servono. Anche prima del derby mi ha detto che le mie qualità sono l’andare in penetrazione e l’aggressività, per cui di continuare a usarle e non dimenticarle".

Buona anche l’intesa trovata con Luca Montanari, nella variante tattica del doppio play che ben ha fatto nelle ultime due prove e che potrà dare pericolosità in più.

"Durante la settimana la proviamo. Non è stata la prima volta e ci troviamo bene tutti e due, anche perché a lui piace giocare da guardia e con me a fianco come play si trova bene. Abbiamo fatto una buona prova di squadra a Fiorenzuola, con buoni risultati".

Risultati che hanno rivitalizzato l’Andrea Costa reduce da tre sconfitte consecutive, che adesso guarda al finale senza l’ossessione per la corsa per l’ottavo posto (aritmeticamente ancora possibile), quanto per confermare la miglior condizione possibile.

"Ora abbiamo trovato una quadra al nostro interno – chiude Fazzi – e vogliamo tenere questo ritmo a cui cercavamo di arrivare già da prima, ma ogni squadra è differente e ha bisogno del suo tempo. Vogliamo finire queste partite nel modo giusto e arrivare ai playoff essendo una squadra vera e propria".

Da ieri l’Andrea Costa è tornata in palestra per preparare la sfida interna con Matelica.