Firenze si ritira: Virtus meno due

La situazione era nota da tempo e ora è diventata ufficiale con la Pallacanestro Firenze che si è ritirata dal campionato di serie B. Il club gigliato non ha rispettato gli impegni presi all’inizio della stagione e il progetto di grandezza è fallito miseramente, questo significa un girone C monco e una nuova classifica. In soldoni la Virtus perderà i due punti conquistati meritamente sul campo 92-83. Queste le altre gare annullate: Jesi-Firenze 86-79, Blacks Faenza-Firenze 95-89, Firenze-Fabriano 70-73, Rieti-Firenze 81-64. Verrà ritenuta nulla anche Matelica-Firenze 20-0 dove i marchigiani avevano vinto a tavolino. Questa quindi la nuova classifica: Rieti 24, Faenza 20, Fabriano 20, Virtus Imola, Jesi, Fiorenzuola e Ancona 16; Ozzano, Piacenza e Ancona 14; Andrea Costa e San Miniato 10; Matelica, Empoli e Tigers Romagna 4. Già da questo fine settimana ci sarà una formazione che dovrà osservare un turno di riposo, in questo week end toccherà a San Miniato, il prossimo invece all’Andrea Costa.