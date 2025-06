Imola fuori dalla Formula 1 del 2026: ecco il calendario ufficiale

Imola (Bologna), 10 giugno 2025 – Ora è ufficiale: Imola è fuori dal Mondiale di Formula 1. Nel calendario 2026 reso noto in mattinata dai vertici del Circus, l’unica tappa italiana è il Gran premio di Monza.

La Ferrari all'ultimo Gp di F1 a Imola

Confermate dunque le indiscrezioni dei giorni scorsi, che vedranno la massima competizione automobilistica partire l’8 marzo dall’Australia e concludersi dopo 24 gare il 6 dicembre ad Abu Dhabi. Nella finestra di fine maggio, che negli ultimi anni era stata riservata a Imola, viene spostato il Gp del Canada, con Monaco che a sua volta slitta a inizio giugno.

Come chiaro ormai da qualche giorno, per Imola l’unica speranza di restare nel Circus resta quella di un eventuale forfait di Madrid: la gara, in programma il 13 settembre, nel calendario della F1 2026 viene infatti indicata con un asterisco in quanto il nuovo circuito spagnolo aspetta l’omologazione della Fia.

Nel caso in cui Madrid ce la faccia, a Imola non resterà che lavorare in ottica 2027 per rientrare nel Circus. Come? Il piano è ormai noto: un sistema a rotazione con un paio di tracciati storici, vedi Spa e Barcellona, per ospitare la gara ogni due o tre anni con un esborso economico di 35-40 milioni a Gp contro i 25 pagati fino alla scorsa edizione. Una cifra ben lontana rispetto ai 55-60 milioni che venivano invece chiesti dalla F1 per far parte del Circus in maniera stabile.