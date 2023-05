Formula 1 a Imola, Minardi suona la carica: "Pronti per il Circus"

Imola, 1 maggio 2023 – “Sono contento di aver visto questa settimana una Ferrari in netta crescita: la doppia pole position e i due podi di Charles Leclerc a Baku rappresentano un ottimo segnale di riscossa dopo un inizio di stagione travagliato. Segno che il mese senza corse è stato ben speso a Maranello per far crescere la vettura".

Così Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, e un tempo patron della omonima scuderia di Formula 1 commenta l’esito del Gran Premio dell’Azerbaigian in attesa che le monoposto scendano sul tracciato emiliano-romagnolo dal 19 al 21 maggio. Il miglioramento della macchina del Cavallino Rampante, osserva, "si è notato soprattutto quando, nel finale di gara, con il serbatoio scarico di carburante, la Rossa ha girato sui tempi della Red Bull, lottando con il vincitore Perez e Verstappen per il giro più veloce. Bella è stata questa battaglia che ha visto 4-5 piloti lottare con il cronometro per strapparsi appunto il giro più veloce in gara".

Guardando in casa propria "il mese che è servito alla Ferrari per crescere noi – argomenta ancora Minardi – a Imola lo abbiamo speso per rendere il più accessibile e confortevole possibile l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari che dal 19 al 21 maggio ospiterà il Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

Per soddisfare le esigenze degli appassionati abbiamo allestito sei ulteriori tribune e altre novità saranno rese note a breve. Città e autodromo – conclude – sono pronti ad accogliere i tanti tifosi del motorsport che certamente avranno apprezzato la combattutissima gara di Baku".