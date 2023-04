Formula 1 a Imola, otto treni Frecciarossa in arrivo. Ecco i convogli ‘speciali’

Imola, 14 aprile 2023 – Nove Intercity , due Eurocity e – per la prima volta – anche otto Frecciarossa. È lunga la lista dei treni che in occasione del Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio si fermeranno in via straordinaria alla stazione ferroviaria cittadina. Il dialogo andato avanti nelle scorse settimane tra Comune e Trenitalia, nel tentativo di decongestionare il traffico su strada, ha dato evidentemente i suoi frutti.

Nei tre giorni dell’evento, Imola potrà infatti essere raggiunta, oltre che dai tradizionali convogli regionali, anche dai mezzi ad alta velocità. E allo stesso modo, al termine delle prove libere del venerdì, delle qualifiche del sabato e della gara di domenica, i tifosi in partenza dalla stazione avranno la possibilità di salire sui treni a lunga percorrenza senza dover cambiare convoglio una volta arrivati a Bologna o a Rimini.

Solo per quanto riguarda i Frecciarossa, previsti arrivi mattutini da Milano, Venezia e Bari. Le partenze raggiungeranno le stesse località, con tante fermate intermedie. Ancora più articolata l’offerta degli Intercity, che arrivano e partono da Lecce. E si punta a Zurigo, nel cuore Vecchio Continente, con i due Eurocity.

Come si diceva all’inizio, è evidente il tentativo del Comune di alleggerire il traffico su gomma. Rallentamenti e code in zona Autodromo e attorno al casello dell’A14 hanno infatti caratterizzato il ritorno del pubblico della Formula 1 a Imola nel 2022, soprattutto al venerdì, quando il mix formato da maltempo e scuole aperte provocò non pochi disagi. Ecco dunque spiegato il potenziamento dei mezzi su rotaia, nonché l’insistenza con la quale il Comune ha voluto portare avanti i lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa, asse di collegamento tra stazione e centro storico.

Nonostante l’Autodromo disti solo poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria (non prevista nemmeno quest’anno alcun tipo di navetta) in tanti arriveranno in città in auto, moto e camper. Per tutti loro la brutta sorpresa (detto che comunque i treni ad alta velocità non sono per definizione troppo economici) sarà rappresentata dall’aumento delle tariffe delle aree destinate alla sosta a pagamento varato di recente dal Municipio.

A quattro anni dal precedente ritocco, varato appunto nel 2019, la Giunta ha deciso infatti di alzare l’asticella dei prezzi massimi applicabili "allineandoli a quelli di altre realtà analoghe". La tariffa per la sosta degli autobus sale da 40 a 60 euro, mentre è stata creata una specifica fascia per i mezzi fino a 16 posti (con massa entro le cinque tonnellate) che pagheranno 20 euro. La tariffa per le auto (fino a nove posti) sale invece da 10 a 15 euro, quella per le moto da 7 a 10. La spesa necessaria da affrontare per parcheggiare camper e roulotte nei dintorni dell’Autodromo, perlomeno durante i grandi eventi, passa da 16 a 22 euro.

Crescono, in parallelo, anche le tariffe massime applicabili ai campeggi temporanei (ferme in questo caso dal 2017) allestiti in occasione delle manifestazioni che si svolgono all’Enzo e Dino Ferrari, dove arriverà per la prima volta anche la tassa di soggiorno.