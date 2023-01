Fragile Imolese, basta una spinta e crolla

IMOLESE

0

LUCCHESE

2

IMOLESE: Rossi; Cerretti, Serpe, De Vito, Eguelfi (35’st Agyemang), Castellano (11’st Faggi), Bensaja, Zanini, Zanon (29’st Antognoni), Paponi (34’st Annan), Simeri. A disp. Adorni, Molla, Capozzi, Rocchi, Milani, Macario, Bertaso, All. Anastasi.

LUCCHESE: Cucchietti, Quirini (22’st Merletti), Tiritiello, Bachini, Alagna, Mastalli (45’st Ferro), Franco, Visconti (40’st D’Alena), Bruzzaniti, Bianchimano (22’st Romero), Rizzo Pinna (45’st D’Ancona). A disp. Galletti, Labozzetta, Tumbarello, Camaiani, Di Quinzio, Ravasio. All. Maraia.

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Reti: 5’pt Alagna, 34’st Mastalli.

Note: ammoniti Bensaja, De Vito, Quirini, Castellano, Zanon.

IMOLA

Doveva essere l’ennesima ‘finale’, invece, è stata l’ennesima sconfitta: con quella di ieri al Galli fanno otto nelle ultime dieci gare. Una squadra che fa una tremenda fatica a segnare e che, alle prime difficoltà, crolla fragorosamente. Così è parsa l’Imolese 2.0 di mister Anastasi (foto) – quarto ko per lui in sei partite –, con il duo Paponi-Simeri subito rimbalzato in campo a cercare di dare una scossa, mai arrivata. Nuovo anno, vecchi problemi: 510 i minuti senza gol, con l’ultimo posto ora realtà. Oggi l’annuncio di Camilleri e Doda, ma questo organico avrà bisogno di ulteriori innesti per centrare la salvezza.

Appena 5 minuti e Rossi smanaccia male la punizione di Bianchimano: Alagna, appostato in area piccola, insacca e indirizza subito la gara. Poco più tardi, la Lucchese ha la chance per il bis, ma il destro a botta sicura di Bruzzaniti viene allontanato con un miracolo in controtempo da Rossi, che salva di piede. Imolese in tilt e Lucchese in fiducia, ma basta una conclusione di Cerretti, bloccata senza problemi da Cucchietti, per svegliare la truppa rossoblù. Da quel momento in poi, infatti, è l’undici di casa a provarci con maggiore insistenza, prima con Zanon, alto da buona posizione, poi con Simeri (foto), destro da fuori area che termina non lontano.

Gli ultimi tentativi del primo tempo sono sempre a tinte rossoblù, uno dei quali forse viziato da una spinta su De Vito, sbilanciato al momento di un colpo aereo diretto in porta, ma non per Ramondino, che lascia proseguire. Prima dell’intervallo, ci riprova Simeri, da calcio di punizione, senza però lasciare il segno.

Come nel primo tempo, la ripresa si apre con la Lucchese nuovamente pericolosa: Rizzo Pinna semina panico in avanti e calcia, la respinta di Rossi è indecisa e termina sul destro di Mastalli che, nel cuore dell’area, spara sulla traversa. L’Imolese si riscopre spenta e inconcludente, mentre dall’altra parte i toscani viaggiano il doppio. Al 69’, Rossi torna a salvare i suoi, rispondendo prima al missile di Bruzzaniti, poi opponendosi sul tap-in di Rizzo Pinna. Ma è l’antipasto al raddoppio dei rossoneri, che arriva dieci minuti più tardi: Rizzo Pinna serve in area Mastalli, che prende la mira e batte Rossi, complice anche una deviazione. Pietra sul match e sconfitta numero 13 per l’Imolese.

Giovanni Poggi