Franceschelli e Lambertini d’applausi

Il "Trofeo del Sabato – Circuito Nazionale Lui & Lei", organizzato dal Circolo Scherma Imola, al centro di via Ercolani ha riscosso un enorme successo. I numeri parlano chiaro: 100 spadisti, 50 maschi e 40 femmine, per la prima gara e 60 coppie nella seconda. Buona prova per l’imolese Stefano Franceschelli che ha disputato una qualifica positiva vincendo la prima diretta, un buon viatico per gli italiani Master. Riccardo Zerbini e Marco Savorani si sono classificati più indietro. La competizione è stata vinta da Michele Merendi del Circolo Ravennate della Spada. Tra le ragazze la migliore è stata Alice Lambertini, seconda dopo un percorso solido. In finale Alice, opposta alla quotata Alice Casamenti del Circolo Ravennate della Spada, perde ma i segnali sono stati buoni in vista degli Assoluti a La Spezia.

Lontana dal podio, ma con una prestazione interessante, Evita Bonzano che non si qualifica per poco nelle migliori 16.

m. m.