Gaia e Miroslava Stancikova senza rivali

Aria di finali al Golf Club Le Fonti nel terzo weekend di marzo. Sabato 18 il via con la tappa del Winter Tour Golf Monkey che, oltre ai premi di giornata, ha gratificato i migliori con l’accesso all’atto conclusivo in programma il 23 aprile proprio al circolo castellano. Gaia e Miroslava Stancikova hanno vinto grazie a un giro in 71 colpi, uno meno del par previsto per i professionisti. Nell’avvincente categoria netta Giovanni Pasotti e Francesco Cennamo (43) hanno superato Fabrizio Magni e Lorenzo Santilli al termine di una battagli all’ultimo colpo e le due coppie appaiate nel punteggio. Hanno completato il podio Raffaele e Gianluca Fanti (42).

Domenica il romagnolo Kimi Osti si è imposto nella gara "In crociera con… il sorriso" staccando il pass per la finale grazie a un giro in 74 colpi.

Con lui i vincitori delle categorie nette Giovanni Veroni (39) e Annalisa Nanni (43) che hanno preceduto rispettivamente Alessandro Ziron (39) e Carlo Monzani (41).

Andrea Ronchi