Galassi è l’uomo in più, ma la Virtus cede nel finale

Bakery Piacenza

70

Virtus Imola

62

BAKERY : Berra 26, Coltro 9, Cecchetti 14, Korsunov 6, Angelucci 6, El Agbani 3, Ringressi, Carone, Agbortabi 6, Molinari. All. Del Re.

VIRTUS IMOLA: Galassi 14, Mladenov 10, Ronca 6, Tommasini 4, Aglio 7, Milovanovic 2, Morara 9, Magagnoli 8, Soliani 2, Carta. All. Regazzi.

Arbitri: Bergami e Foschini.

Note: parziali 19-16, 36-30, 53-51.

Il girone d’andata dei gialloneri si chiude con una sconfitta a Piacenza. Al primo riposo è un canestro di Ronca a fissare il punteggio con un solo cesto di differenza che vale il +3 interno (19-16). Nel secondo quarto, a metà tempo ancora tre punti di distanza con gli emiliani avanti. Piacenza prova ancora una volta il break che viene fermato da 5 punti consecutivi siglati da Galassi, all’intervallo lungo il distacco stavolta è +6 (36-30) . L’avvio di ripresa è di marca giallonera che piazza subito un 5-0 firmato da Morara e Mladenov (36-35). Il punteggio non si schioda e a 2’43’’ dalla penultima sirena Piacenza e Imola sono ancora appaiate (46-46). A 60 secondi dalla fine la tripla di Mladenov per il +1 esterno (50-51), ma Berra segna il vantaggio ai piacentini (53-51). In avvio di tempo Cecchetti e Coltro allargano la forbice (58-53); mentre capitan Cecchetti e Berra firmano la fuga (64-55) con coach Regazzi che chiama prontamente time out quando mancano 5’55’’ al gong di fine partita. Il solito Galassi colpisce dall’arco (64-58) per la scossa ai suoi compagni, i due liberi da Aglio avvicinano gli ospiti (64-60). Piacenza non ci sta, Cecchetti e Berra marcano ancora di più il vantaggio del +8 (68-60). Qui gli emiliani cominciano ad usare il cronometro, Imola non ritrova il possesso palla ed è costretta ad arrendersi a Piacenza.