Galassi e Mladenov, è una super Virtus

Senigallia

79

Virtus Imola

87

SENIGALLIA: Musci 14, Lemmi 17, Giannini 8, Gnecchi 9, Neri 14, Valle, Pozzetti 1, Arceci, Cerruti, Giacomini 16, Valletti. All. Filippetti.

VIRTUS IMOLA: Magagnoli 4, Morara 5, Mladenov 23, Galassi 26, Aglio 5, Soliani, Vigori 2, Carta 6, Tommasini 16, Covatta ne, Arcangeli ne, Alberti ne. All. Regazzi.

Arbitri: Maggioni e Marotta

Note: parziali 16-17, 34-38, 66-66

SENIGALLIA (Ancona)

Missione compiuta, la Virtus Imola si è andata a prendere i due punti sul campo di Senigallia. Partono bene i marchigiani è 9-4, poi però arriva lo 0-6 firmato da Mladenov e Galassi (9-10). Dopo il mini intervallo la tripla di Carta vale il +4 (16-20), Mladenov con il 2+1 (16-23). I padroni di casa si accendono, ma poi la panchina virtussina prende tecnico, arriva anche il 2+1 di Lemmi per il -1 di Senigallia (24-25) a 6’30’’ dall’intervallo lungo. Tomassini infila due canestri di fila (24-29), prima del 4-0 con il tabellone ad indicare nuovamente il (28-29). Si fa male Magagnoli che va negli spogliatoi. L’intensità del terzo quarto è più alta, le squadre segnano, a 7’26’’ dalla terza sirena i gialloneri sono avanti di tre punti (44-47). E’ perfetta parità quando bisogna giocare 5 minuti sul 53-53. Senigallia prova a scappare (58-54), la tripla di Tommasini e un libero di Galassi sul fallo tecnico di Giacomini valgono la nuova parità. Arriva il 6-0 interno (64-58), si va però alla penultima sirena ancora in parità (66-66). Nella volata finale Imola è precisa e scappa, tre triple scavano il solco decisivo per il +9 esterno (70-79), Galassi la chiude firmando il +11 (70-81).