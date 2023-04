Galassi è scatenato, Vigori delude

Mladenov 7,5 (In 36’ da 2 25, da 3 611). Segna 24 punti e porta a casa pure 11 rimbalzi e tre stoppate. Di più non poteva fare. La sua partita è mostruosa. Se non è il migliore della stracittadina poco ci manca.

Galassi 6,5 (In 36’ da 2 36, da 3 28). L’Andrea Costa prova a limitarlo, lui invece imbuca 19 punti facendo 77 dalla lunetta; smazza anche sei assist per i compagni ed è sempre lucido anche quando il pallone pesa, però tutto questo non basta a fare vincere la sua squadra.

Aglio 6 (In 28’ da 2 22, da 3 02). Il suo impegno è sempre importante, fa la sua parte, sprona i compagni ed è bravo nelle cose che fa.

Morara 6 (In 27 da 2 12, da 3 01). Mette la sua esperienza al servizio della squadra ed è un valido baluardo in tutte le zone del campo.

Magagnoli 6 (In 31’ da 2 12, da 3 02). Nei tiri dal campo non è preciso, è una sicurezza dalla linea della carità dove ne imbuca sei in altrettanti tentativi. Magagnoli è uno che il mattoncino lo porta sempre.

Soliani 5,5 (In 8’ da 2 02, da 3 02). Sente sicuramente la pressione della partita, vorrebbe fare di più ma gli avversari gli impediscono di poterlo fare. Il derby è anche questo.

Vigori 5,5 (In 15’ da 2 11, da 3 02). Il traffico nella zona pitturata diventa letale, esce in fretta dal match.

Carta 5,5 (In 12’ da 3 14). Nei derby serve esperienza e a questi livelli gli manca. La sua buona volontà è comunque utile alla causa giallonera.

Dalpozzo sv. Guarda il derby dalla panchina.

Alberti sv. Respira per un’altra partita l’atmosfera del gruppo. Neri sv. Non mette piede in campo.

Antonio Montefusco