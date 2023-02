Galassi 6,5 (Ii 32’ da 24 da due, 47 da tre). E’ l’unico ispirato per tutta la gara. Come una polizza assicurativa che ti rimborsa sempre.

Mladenov 5,5 (in 29’ 14 da due, 010 da tre). Non è più il giocatore di un mese fa. Se lui non gira, altrettanto fa la Virtus.

Aglio 6 (in 24’ 24 da due, 16 da tre). Quando la Virtus sprofonda lui prova a scuotere i compagni.

Tommasini 5,5 (in 28’ 04 da tre). Sa cosa significhi giocare nelle Marche dopo l’esperienza a Fabriano della scorsa stagione. Litiga con il ferro.

Morara 6 (in 26’ 44 da due, 01 da tre). Deve scontrarsi con la fisicità degli avversari.

Carta 5 (in 24’ 24 da due, 13 da tre). Non riesce mai a entrare in partita, sbaglia qualche tiro di troppo.

Magagnoli 6 (in 24’ 45 da due, 35 da tre). Regazzi lo usa come arma tattica, quando c’è l’occasione segna dando fiato alle speranze giallonere.

Ronca 5,5 (in 7’ 01 da due). Regazzi gli regala la presenza in quintetto, lui però si gioca la sua chance non nella maniera migliore.

Milovanovic 5,5 (in 6 01 da due). Fa le solite sportellate, ma non segna dal campo.