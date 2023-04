Galassi: "La Virtus è carica Adesso serve continuità"

di Antonio Montefusco

La regular season di serie B sta arrivando alle ultime gare in calendario, la Virtus Imola ha già in tasca i ’playoff’ (come l’Andrea Costa). Negli ultimi quattro incontri i gialloneri proveranno a migliorare la propria classifica, poi gli spareggi per rimanere in B ed evitare quella C Interregionale che fa parte della ristrutturazione dei campionati voluta dalla Lega Pallacanestro Italiana.

"Siamo contenti di essere riusciti a centrare il primo obiettivo stagionale – racconta il play Luca Galassi –, purtroppo durante l’anno abbiamo lasciato qua e là punti importanti che ci hanno destabilizzato. Potevamo fare meglio di quanto siamo riusciti a fare ben sapendo di essere una neo promossa nel torneo di serie B". Prima della pausa pasquale la V imolese ha vinto in casa con Empoli: "Due punti che ci hanno dato energia e morale, venivamo da un periodo difficile e vincere è stato positivo per tutti noi. Purtroppo ci sono state influenze, infortuni e questi aspetti sono stati deleteri per la continuità di rendimento che è venuta a mancare".

Galassi è il secondo marcatore della squadra di coach Marco Regazzi alle spalle di Mladenov, un campionato quello del giocatore di Noale particolarmente brillante: "Fino a ora sono contento del mio rendimento, mancano però ancora tante partite e ora si apre una sorta di mini campionato finale. C’è una meta da tagliare e tutti noi lavoreremo per dare una soddisfazione a tutto l’ambiente virtussino". Mancano quattro incontri alla fine della regular season, poi ci saranno le partite di spareggioplayoff: "Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e provare a mettere in campo anche ciò che non abbiamo. Ci attendono le quattro partite in calendario, oltre alle cosiddette finali a cui dovremo arrivare al meglio della condizione fisica e psico fisica. Tutto il gruppo deve stare bene di testa, va migliorata inoltre anche la condizione. Come dice il coach si può vincere o perdere arrivando preparati al massimo, questo deve essere l’obiettivo del gruppo in ogni allenamento".

Domenica la Virtus giocherà in trasferta a Senigallia: "Vogliamo dare continuità alla vittoria ottenuta con Empoli, questo è il nostro obiettivo".

Nella partita d’andata i gialloneri, ridotti all’osso fra infortuni e influenze, furono battuti nettamente dai marchigiani; in questo nuovo rendez vous gli uomini di Marco Regazzi proveranno con tutte le proprie forze ad aggiungere punti alla propria graduatoria.

Vincere aiuta sempre a vincere e fa bene allo spogliatoio, questo lo sanno bene sia Regazzi che i propri giocatori.