Galassi-Mladenov show La Virtus fa scintille

VIRTUS

85

RISTROPO FABRIANO

78

VIRTUS : Galassi 23, Mladenov 22, Milovanovic 8, Aglio 8, Tommasini 7, Morara 7, Carta 5, Ronca 5, Magagnoli, Soliani, Neri. All.: Regazzi

RISTROPO FABRIANO: Petracca 19, Centanni 16, Verri 16, Papa 13, Stanic 10, Fall 3, Gulini 1, Azzano, Patrizi. Gianoli. All.: Aniello.

Arbitri: Andretta e Schiano Di Zenise.

Note: parziali 27-16, 44-34, 63-59

La V imolese parte a razzo, Galassi apre le danze, i gialloneri sono praticamente sempre in vantaggio ad eccezione dell’8 pari. Poi da qui in avanti i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco, anche a livello numerico, nonostante i tre falli di capitan Aglio. A fil di sirena la tripla di Galassi mette undici punti di differenza fra una squadra e l’altra (27-16). Nel secondo quarto Fabriano prova rientrare con le triple di Centanni, ma Imola mantiene la doppia cifra con Tommasini che vale il +10 (32-22). I marchigiani sono un’ottima avversaria e lo dimostrano portandosi a -8 (35-27) quando mancano 6 giri di lancette all’intervallo lungo. Coach Regazzi è coraggioso rimettendo in campo capitan Aglio con 3 falli. La Virtus mantiene la doppia cifra (37-27), poco dopo con l’ennesima tripla Galassi va a quota 11 (40-29). Fabriano piazza però un 5-0 e si va a 40-34. Inevitabile il time out. La sospensione porta i suoi frutti e Imola è di nuovo in doppia cifra (44-34) a metà match. Si ricomincia con il canestro più fallo per Mladenov che vale il +13 (47-34), Verri risponde con la tripla (47-37), dall’altra parte ecco Mladenov (50-37). A 2’28’’ Galassi porta a +12 il vantaggio (61-49). Nel finale di quarto i marchigiani si rifanno sotto (-4, 63-59). Parte la volata finale e Fabriano mette il muso avanti (63-64), ancora Petracca da 3 (63-67). Mladenov, Morara e Aglio allungano (79-70). Chi la chiude? Manco a dirlo Galassi a 1’22’’ dal termine con il +11 (84-73).