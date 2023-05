Galassi, un guerriero Morara vigoroso

Galassi 7 (In 35’ da due 38, da tre 26) Un guerriero, senza Mladenov si prende la squadra sulle spalle a livello numerico. Chiude il match con il cesto del +11.

Magagnoli 6,5 (In 35’ da due 45, da tre 510 ) Sua la prima tripla della gara dopo 14 tentativi sbagliati dall’intera squadra.

Aglio 6 (In 29’ da due 49, da tre 24) Gli acciacchi recenti si fanno sentire. Ma il cap c’è e non ti tradisce.

Tommasini 6 (In 30’ da due 11, da tre 06 ) Mister responsabilità si sbatte e lotta per i compagni.

Morara 6,5 (In 27’ da due 45, da tre 11 ) Dall’altra parte del campo ci sono clienti non facili, non si sottrae alle sportellate.

Vigori 6 (In 5’, da due 11 ) Stringe i denti e fa valere i suoi centimetri.

Dalpozzo 6 (In 12’, da tre 11) Il vigore agonistico non manca mai.

Soliani 6 (In 8’ da due 11, da tre 01 ) Minuti per dare fiato ai compagni.

Carta 5,5 (In 10’ da due 02, da tre 15 ) Fa tutto quello che può.

Alberti 6 (In 8’ da tre 03 ) Butta sul campo tutto il suo pathos agonistico.