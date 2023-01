Galeati domina ai campionati regionali

Il circolo ippico ‘La Rondinella’ di Imola ha chiuso l’annata con la conquista del titolo regionale nel salto ostacoli.

Una ciliegina sulla torta arrivata nei giorni scorsi nel campionato di categoria di scena al Gese di San Lazzaro di Savena. L’appuntamento si è aperto con il terzo posto di Greta Gualandi, in sella a Kitom, nella classe Brevetti Seniores. Successo assoluto ed alloro regionale per Maya Galeati e il suo Lanidan Cain nella sezione Promesse Pony. Quinta piazza invece per Viola Contarini con Orgosolo.

Nel raggruppamento Speranze Pony Kasia Grementieri con Penny ha concluso al nono posto della classifica. Quindicesima casella per Dalila Conte con Denver, più attardata Giulia Terbio con Smigol (34esima).

Una serie di risultati che hanno soddisfatto anche i tecnici Alan Bassi e Carlotta Ridolfi impegnati ogni giorno nella continua valorizzazione dei comparti ludici e agonistici della realtà imolese.

La Rondinella è una scuola federale di equitazione riconosciuta dalla Fise (Federazione italiana sport equestri) e dal Coni dal 1996 e sorge in mezzo al verde delle colline imolesi proprio a due passi dalla città (via Pediano 39, telefono 0542 657143).

m. g.