Galli in festa: l’Imolese batte la ’maledizione’

IMOLESE

2

ANCONA

1

IMOLESE (4-3-2-1): Molla; Camilleri (20’ st De Vito), Maddaloni, Serpe, Annan (32’ st Scremin); Zanon, Bertaso (9’ st Bensaja), Faggi (32’ st Tulli); De Feo (32’ st Agyemang), D’Auria; Simeri. A disp. Adorni, Fort, Bani, Corner, Perez, Macario, Doda. All. Antonioli.

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico (1’ st De Santis), Camigliano, Martina; Basso (19’ st Simonetti), Gatto, Paolucci; Lombardi (19’ st Petrella), Spagnoli (44’ st Barnabà), Di Massimo (19’ st Melchiorri). A disp. Vitali, Perri, Moretti, Ruani, Pecci, Brogni, Mattioli, Fantoni. All. Colavitto.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Reti: 13’ Spagnoli (rig.), 24’ Simeri, 51’ st Tulli.

Note: ammoniti Zanon, Camilleri e D’Auria, Basso, Serpe, Gatto, Bensaja; espulso: al 51’ st D’Auria per doppia ammonizione; spettatori: 594 compresi 203 anconetani per un incasso di euro 4.600; recuperi: 1’ + 6’.

di Matteo Alvisi

All’ultimo respiro, o meglio all’ultimo secondo. L’Imolese piega l’Ancona con un gol di Giacomo Tulli alla fine del sesto e ultimo minuto di recupero. Una rete che fa esplodere il Galli in un boato di gioia e di liberazione visto che erano ben undici le partite che l’Imolese non vinceva fra le mura amiche.

La dodicesima è andata finalmente bene, così come la quinta partita contro l’Ancona, visto che i rossoblù avevano perso le ultime quattro gare.

Ma il match non inizia bene. Anzi, si teme anche in un risultato a favore dei marchigiani a tavolino a causa dei 52 minuti di ritardo con cui l’arbitro Antonio Di Reda dà il fischio d’inizio. Dalle 18 alle 18,52.

Il motivo? Non c’è l’ambulanza prevista dal regolamento e non arriva. In tribuna qualcuno non la prende bene e qualcun altro teme il peggio, cioè la sconfitta senza giocare. Poi si comincia: i rossoblù spingono subito forte e al 4’ Filippo Faggi rischia di fare gol sfiorando la palla a ridosso della porta su un cross teso a tagliare l’area. È Ebenezer Annan (in prestito dal Bologna) il giocatore più attivo e creativo di tutti quelli scesi in campo tanto da seminare il panico nell’area anconetana più di una volta facendo vedere anche giocate di classe pura. Ma al 12’ è la squadra di Gianluca Colavitto a passare in vantaggio grazie a un rigore concesso in modo generoso dall’arbitro, a seguito di contrasto falloso di Laurens Serpe su Luca Lombardi.

Alberto Spagnoli spiazza il portiere rossoblù e segna l’1-0. L’Imolese accusa il colpo anche se 9 minuti dopo su un’uscita a farfalla di Filippo Perucchini, Vincenzo Camilleri sfiora di testa il pareggio. È il preludio del bel gol di bomber Simone Simeri che in acrobazia, con una semi rovesciata, non lascia scampo al numero uno avversario.

Al 39’, invece, è Marco Molla a sventare in tuffo un pericoloso colpo di testa e lo stesso portiere regala poi un brivido ai tifosi rossoblù all’inizio del secondo tempo respingendo male un tiro da lontano.

Uno scroscio d’acqua, breve quanto intenso, rende il campo difficile e scivoloso. Non succede granché a parte un bolide di Manuel Zanon che Perucchini è attento ad alzare sopra la traversa. Simeri ci prova ancora e calcia una punizione con la palla di poco alta sopra l’incrocio.

La partita sembra finire, ma all’ultimo secondo il subentrato Giacomo Tulli regala la gioia più bella segnando il 2-1.