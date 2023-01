Gianluca Vialli, il ricordo di Moreno Mannini: "Ci ha insegnato a combattere e a ridere"

Imola, 8 gennaio 2023 – “Grandi squadre fanno grandi giocatori. Grandi giocatori fanno spettacolo e migliore calcio". Parlò così Vujadin Boskov, timoniere di quella Sampdoria che al termine del campionato di serie A 1990-1991 si cucì il tricolore sul petto. E in quel gruppo di campioni, ma prima ancora di veri amici fuori dal campo, trainato dalla coppia d’assi Vialli-Mancini, c’era anche l’imolese Moreno Mannini. Difensore titolarissimo. Tra i protagonisti di una delle più belle favole del calcio italiano.

Gianluca Vialli e Moreno Mannini allo stadio Marassi nel 1991 dopo la conquista dello scudetto con la Sampdoria

Mannini, con la prematura scomparsa di Vialli lei saluta un grande amico.

"Una persona unica che se n’è andata via troppo presto".

Arrivaste a Genova insieme, nell’estate del 1984.

"Eravamo giovanissimi. Lui diciannovenne ed io un paio di anni più grande. Avevamo ottenuto entrambi la promozione nella massima serie dopo l’annata in B. La maglia del Como sulle mie spalle e quella della Cremonese sulle sue".

Anni di sogni e speranze.

"All’epoca dovevamo ancora dimostrare tutto nel palcoscenico più importante del nostro calcio. Il presidente Mantovani ci diede fiducia allestendo una squadra giovane e, praticamente, tutta italiana".

Il segreto per trasformare dei ragazzi in uomini.

"Eravamo sempre insieme anche fuori dal rettangolo di gioco. Dopo 40 anni siamo ancora legatissimi. Ci vediamo e ci sentiamo spesso. Credo sia impossibile ripetere un ciclo del genere".

L’ultimo incontro con Vialli?

"Il 27 novembre scorso, il giorno del compleanno di Roberto Mancini, per l’anteprima del docufilm ‘La bella stagione’ in un cinema di Genova. Lì ho capito che quella sarebbe stata l’ultima volta insieme a Gianluca".

Già, il male avanzava feroce.

"Era stanchissimo, affaticato. Fece di tutto per anticipare il più possibile quell’evento. La sua presenza è stato un regalo enorme per tutti noi".

Otto anni nello stesso spogliatoio. Che uomo era Vialli?

"Era nato leader. Fin da giovanissimo parlava con la personalità di un uomo maturo. Carismatico. Si sapeva imporre scegliendo sempre le parole giuste. E noi in silenzio ad ascoltarlo".

Un lottatore.

"Dava l’anima in tutto quello che faceva. Un perfezionista che pretendeva molto anche dagli altri proprio perché consapevole del suo contributo alla causa".

Intelligente e dalla battuta pronta.

"Era uno spettacolo, uno spasso continuo. L’ho visto arrabbiato soltanto poche volte. In sua compagnia il divertimento era assicurato. E in quegli 8 anni ne abbiamo combinate di tutti i colori".

Già, a proposito di colori. Vialli coi capelli biondo platino per festeggiare lo scudetto blucerchiato.

"E conciati così lui, Cerezo e Ivano Bonetti si presentarono pure all’udienza da Papa Giovanni Paolo II. L’idea di quell’acconciatura bizzarra era venuta a Gianluca durante il ritiro estivo. Una sorta di voto, di cabala. Io mi forai il lobo dell’orecchio per mettere i brillanti col tricolore".

Appassionato di golf e motori. E’ mai riuscito a portarlo ad Imola a vedere la Formula 1?

"A memoria, direi di no. Gianluca amava e seguiva tutti gli sport. Per noi calciatori però, per contratto, era più difficile poterne praticare qualcuno".

Cosa ha pensato, da ex compagno di squadra di entrambi, dell’abbraccio tra lui e Mancini dopo la vittoria dell’Italia ad Euro 2020.

"Un’emozione immensa. L’ho sempre interpretato come un abbraccio liberatorio ma d’addio".

Di lì a poco, infatti, Vialli annunciò il ritorno dell’ospite indesiderato.

"Le recidive su quella tipologia di mali, purtroppo, sono delle mezze sentenze".

Ma ha affrontato l’intero decorso con il sorriso.

"Gianluca ci ha insegnato che la malattia si può provare a combattere anche con armi impari. Senza gli occhi tristi, con dignità".

Un esempio straordinario.

"Per tutti. In particolar modo per chi lotta per la vita. Un impulso importante anche sulla prevenzione. Gliel’ho detto subito, era unico".