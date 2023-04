Gp Formula 1 Imola 2023, conto alla rovescia: la McLaren scende in pista

Imola, 4 aprile 2023 – A un mese e mezzo dal Gran premio, Imola si prepara ad assaggiare di nuovo il dolce sapore della Formula 1. Domani e giovedì sarà la McLaren, una delle scuderie più vincenti nella storia del Circus ma relegata ora a un ruolo di secondo piano, a scendere in pista all’Enzo e Dino Ferrari per un antipasto dell’appuntamento iridato del 19-21 maggio.

Lando Norris e Oscar Piastri, i due alfieri del team britannico che oltre a otto titoli costruttori può vantare la vittoria di una dozzina di campionati del mondo grazie a nomi mitici quali Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton, sono attesi lungo i tornanti del Santerno per alcuni test. Non è ancora chiaro se si tratterà dei cosiddetti filming day , sessioni da 100 chilometri dedicate a riprese a scopi promozionali nei quali possono essere utilizzate le monoposto della stagione in corso, o piuttosto di prove vere e proprie, con vetture vecchie di almeno due anni. Poco importa: come sempre accade in questi casi, in tanti accorreranno dietro le reti dell’Enzo e Dino Ferrari per vedere i bolidi sfrecciare.

Nel frattempo, l’Autodromo di questi tempi continua a essere un enorme cantiere. Occhi puntati soprattutto sulla costruzione della nuova passerella a servizio della terrazza hospitality presente sopra il corpo box, con i relativi blocchi scale, ascensori e servizi igienici, il cui quadro economico aggiornato si attesta sui 3 milioni 270mila euro.

Bisogna fare presto: innanzitutto per la Formula 1, ma anche per non compromettere l’arrivo a Imola dell’Aci racing weekend (21-23 aprile) ed European Le Mans Series (4-7 maggio).

C’è poi la riqualificazione della tribuna ecologica Tosa (quadro economico di 3,7 milioni). Come conferma il piano triennale delle attività del Con.Ami, appena approvato dal Cda del Consorzio, quella in corso oggi (investiti 150mila euro) è "una prima fase propedeutica di opere di sistemazione dell’area a prato, per poi programmare l’esecuzione dell’intervento completo".

Infine, sempre a proposito di curva Tosa, si lavora a un progetto da oltre 1,5 milioni per la riconversione del compendio immobiliare acquistato nel 2022 dal Con.Ami ai piedi della collina, che potrebbe essere candidato al Fondo europeo di sviluppo regionale in quanto "ulteriore opportunità per l’incremento delle grandi potenzialità legate all’hospitality" dell’Autodromo. Confermati i fondi (500mila euro) per la nuova barriera acustica da realizzare in via Malsicura.