Gp Gabbi Imola 2025: la carica dei 900 in pista, grande festa con i campioni di domani

Imola, 1 settembre 2025 – Nonostante le bizze del meteo, con le piogge del sabato mattina che hanno portato all’annullamento della gara dei Giovanissimi poi riconvertita in giochi di gruppo tra i partecipanti, il bilancio dell’edizione numero 29 del Gp Fabbi Imola di ciclismo è stato più che positivo.

Oltre 900 atleti, tra i 5 ed i 18 anni di età in rappresentanza di un centinaio di società provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento all’autodromo Enzo e Dino Ferrari per prendere parte ad uno degli eventi più attesi del calendario ciclistico giovanile nazionale. Un bel colpo d’occhio per celebrare i 30 anni di attività dell’associazione Ciclistica Santerno, al timone organizzativo con più di 100 volontari schierati in prima linea, solida realtà sportiva della città nata nel 1995 e oggi presieduta da Luca Medri. Agonismo sì, ma anche tanto divertimento e massima attenzione all’inclusione con il Paracycling Campus Day. Protagonisti i paraciclisti di Obiettivo 3, in sinergia con la Ciclistica Omnia Imola, per sessioni di avviamento alla pratica sportiva paralimpica che ha visto impegnati in pista atleti di diverse categorie.

Capitolo competizioni. Il Trofeo Ciclistica Omnia – 5° Memorial Michael Antonelli di sabato pomeriggio, con 137 corridori Juniores al via sulla distanza di 18 giri del circuito imolese, ha registrato il successo di Jacopo Vendramin (Ind. Forniture Moro-C&G Capital) davanti ad Andrea Meloni e Luca Casarin. Menù domenicale ricchissimo e, finalmente, sotto il sole con temperature gradevoli.

Tra gli juniores trionfa Vendramin, la pioggia ferma i Giovanissimi

Sopra a quota 450 il numero totale degli iscritti alle sfide delle classi Esordienti ed Allievi: più di 250 i partenti nel 7° Memorial Mauro Becca - 5° Memorial Luciano Bettini, riservato a ciclisti di 13 e 14 anni impegnati rispettivamente in 6 e 8 giri del tracciato, e 200 quelli di 15 e 16 anni in lizza per l’affermazione nel 28° Memorial Ivo Mingotti - 5° Memorial Giovan Battista Zini spalmato su 13 tornate.

Gradino più alto del podio per il toscano Matteo Verdini (UC Piano Di Mommio – Speedy Bike), che ha lasciato alle sue spalle Samuele Colombo e il campione italiano Alessandro Bellettini, tra gli Esordienti del primo anno mentre il marchigiano Alessandro Pazzaglini (GS Pianello) ha avuto la meglio su David Alexandru Munteanu e Daniele Brocchi tra i più grandicelli.

Edoardo Fiorini (Petrucci Zero24 Cycling Team), infine, ha tagliato il traguardo in volata nella categoria Allievi regolando Edoardo Agnini e Giorgio Bramini Goretti. Ottimi riscontri anche all’altezza dei box dove hanno preso forma diverse iniziative collaterali, molte delle quali incentrate sul tema del sociale, con il coinvolgimento di associazioni come Avis, Never Give Up, Altre Vie Odv e del laboratorio di prodotti da forno ‘Cotti in fragranza’ nato all’interno del carcere minorile Malaspina di Palermo.