Imola, record con 242mila presenze. Il ministro Abodi sul Gp: “Lavoriamo al rinnovo"

Imola (Bologna) 18 maggio 2025 – Edizione da record per il Gran premio di Formula 1 a Imola. Le presenze nell’intero fine settimana sono state infatti 242mila. Oggi, in particolare, l’Autodromo è gremito all’inverosimile con oltre 100mila presentit ra prati e tribune (92.500 posti) e tifosi in possesso del semplice biglietto circolare (senza posto a sedere).

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi

Numeri importanti, che hanno spinto ieri il sindaco Marco Panieri e il presidente della Regione, Michele de Pascale, a chiedere al Governo un impegno formale in vista della complicatissima trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza quest’anno.

“Adesso si lavora – le parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, arrivato in mattinata all’Enzo e Dino Ferrari –. Oggi soprattutto si gioisce per questo spettacolo fantastico: il ringraziamento e le congratulazioni vanno a chi ha organizzato tutto: l’autodromo, l’Aci e il Comune. Dobbiamo saperci godere le cose belle, e lavorare perché proseguano. Ho visto l’Autodromo in giorni normali, oggi lo vedo in un giorno speciale. Speriamo di rinnovarlo…”.